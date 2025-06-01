Geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırının ardından Cetus, 160 milyon dolar değerindeki çalınan varlıkları geri kazanmayı başardı. Toplanan fonlar, güvenli bir çok imzalı (multisig) cüzdana aktarıldı. Bu gelişme, protokol için toparlanma sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Kurtarma Planı Onaylandı, Süreç Başladı

Topluluk içinde yapılan zincir üstü (on-chain) oylamada, kurtarma planı oy birliğine yakın bir destekle kabul edildi. Artık Cetus, Sui Foundation ve güvenlik ortağı OtterSec, güvenli cüzdanın ortak denetimini üstlenmiş durumda.

Cetus yaptığı resmi açıklamada “Fonların güvence altına alınmasıyla birlikte artık toparlanma sürecinin bir sonraki aşamasına geçtik.” dedi. Plan kapsamında;

Akıllı kontratların yükseltilmesi,

Likidite sağlanması,

Protokolün yeniden başlatılması gibi adımlar için ekip tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Toplulukla Şeffaf İletişim

Cetus ekibi, 2 Haziran’da Sui topluluğu ile X (eski adıyla Twitter) üzerinden canlı bir tartışma düzenleyecek. Bu oturumda hem son güvenlik ihlali detaylı bir şekilde anlatılacak hem de kurtarma süreciyle ilgili sorular yanıtlanacak. Toplantı saati henüz açıklanmadı.

Cetus bu adımıyla, yalnızca teknik değil, aynı zamanda şeffaf ve topluluk odaklı bir yeniden inşa süreci yürüttüğünü gösteriyor.

Bir kullanıcı “Bu iyi haber, hak ettiği ilgiyi görmeli.” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise “Kullanıcı olarak şeffaflık ve hızlı bilgilendirme için teşekkür ederim. Bu işi bir an önce toparlayalım.” dedi.

Zincir üstü oylamada, Sui ağındaki stake edenlerin %90,9’u, fonların güvenli bir multisig cüzdana aktarılmasına onay verdi. Geniş katılımlı bu destek sayesinde oylama süresi erken sona erdi.

Piyasada Düşüş Devam Ediyor

Her ne kadar kurtarılan fonlar güvenli şekilde muhafaza edilse de, piyasa bu gelişmeye negatif tepki verdi. Haberin yazıldığı saatlerde CETUS fiyatı %2,4’lük yükselişle 0,1374 dolardan işlem görüyor. CETUS haftalık bazda %3,8’lik yükseliş ve aylık bazda ise %31,9’luk düşüş yaşadı. Öte yandan SUI tokenı da son 24 saatte %1,5’lik yükselişle 3,30 dolardan işlem görüyor.

Bu düşüşe rağmen, ekip toparlanma konusunda kararlı. Cetus, yaptığı son açıklamada “Kullanıcılarımıza güvenli ve tam bir geri dönüş sunmak için çalışıyoruz. Sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Protokolü yeniden faaliyete geçirmek için odaklı ve hızlı ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.