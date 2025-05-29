Sui ağı üzerine kurulu merkeziyetsiz borsa Cetus Protocol, 22 Mayıs’ta yaşanan 223 milyon dolarlık saldırının ardından kullanıcılarına tam zarar tazmini yapmayı planlıyor.

Ancak bu planın hayata geçmesi için Sui topluluğunun, dondurulmuş 162 milyon dolarlık varlığın serbest bırakılması yönünde oy kullanması gerekiyor.

Destek Sui Vakfı’ndan

Cetus ekibi, 27 Mayıs’ta X üzerinden yaptığı açıklamada, Sui Vakfı’ndan alınan stratejik bir kredi ve kendi hazinelerinden topladıkları kaynaklarla kullanıcıların kayıplarını karşılayabilecek duruma geldiklerini duyurdu. Ancak bu sürecin tamamlanması, topluluk oylamasının sonucuna bağlı olacak.

Ekip, “Tam geri ödeme için topluluk oylamasının sonucuna ihtiyaç duyduğumuzdan, Sui topluluğunun desteğini talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Plan büyük ölçüde olumlu karşılandı, ancak nihai karar zincir üzerindeki oylamada belirlenecek. Bu oylama, merkeziyetsiz kriz yönetiminin sınandığı nadir örneklerden biri olacak. Geleneksel finans sistemlerinden farklı olarak, burada sürecin kontrolü doğrulayıcılarda ve staking yapan kullanıcılarda olacak.

Binance kurucusu Changpeng Zhao da sürece destek verdiğini açıkladı. Cetus ekibi ise bu sürecin alışılmadık olduğunu kabul ederken, mağdurlar açısından “doğru karar” olduğunu savundu. Oylama başarısız olsa dahi, kısmi ödemelere hemen başlanacağı belirtildi.

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Kod Açığı Saldırıya Yol Açtı

22 Mayıs’ta gerçekleşen saldırıda, Cetus’un yoğunlaştırılmış likidite havuzlarında yer alan bir güvenlik açığı kullanılarak protokolden milyonlarca dolar çekildi. Saldırgan, taşma kontrollerindeki hatadan faydalanarak fiyatları manipüle etti ve sahte likiditeyle sistemden fon boşalttı.

Cetus ekibi, bir saat içinde savunmasız sözleşmeleri devre dışı bırakıp Sui doğrulayıcılarıyla birlikte 162 milyon dolarlık varlığı dondurdu. Ancak saldırgan, yaklaşık 60 milyon doları Ethereum’a aktararak ETH’ye çevirdi.

Yetkililerle iş birliği başlatan Cetus, aynı zamanda saldırganla iletişime geçmeye çalıştı. Yanıt alınamayınca, bilgi sağlayanlara 5 milyon dolarlık ödül vadetti.

Sui Token’larında Çöküş

Saldırının ardından LBTC ve AXOL gibi token’lar neredeyse sıfırlanırken, LOFI ve HIPPO gibi projelerde yüzde 80’i aşan kayıplar yaşandı. DEX Screener verilerine göre panik satışları Sui ekosistemini ciddi şekilde sarstı.