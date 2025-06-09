Mayıs ayında yaşadığı 220 milyon dolarlık hack saldırısı ile gündeme gelen Cetus Protocol, 8 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Sui blockchain’inde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa (DEX), saldırının ardından yeni güvenlik önlemleri, tazminat sözleşmesi ve likidite toparlama süreciyle kullanıcılarına kapılarını yeniden açtı.

Saldırı Nasıl Gerçekleşti?

Saldırgan, Cetus’un akıllı kontratlarında kullanılan ortak bir matematik kütüphanesindeki “integer overflow” açığını kullandı. Bu açık, yatırılan token değerinin sistem tarafından gerçekte olduğundan kat kat fazla gösterilmesine yol açtı. Sonuç olarak borsa ciddi bir likidite kaybı yaşadı.

Sui ağındaki validatörler, saldırıyla ilişkilendirilen 162 milyon dolarlık fonu dondurdu. Bu fonların büyük kısmı daha sonra Cetus’a iade edildi ve protokolün toparlanmasında kritik rol oynadı.

Cetus Ekibi Neler Yaptı?

Platform, saldırı sonrası şu adımları atarak toparlanma sürecini başlattı:

Açık tespit edilip kapatıldı, kodlar yeniden denetlendi.

Sui topluluğu ve validatörlerle iş birliği yapılarak dondurulan varlıklar geri alındı.

Sui Vakfı’ndan toparlanma kredisi sağlandı.

Hatalı havuz verileri düzeltildi, fiyat mekanizmaları onarıldı.

Etkilenen havuzlar yeniden dengelendi ve dolduruldu.

Zarar gören kullanıcılar için yeni bir tazminat kontratı geliştirildi.

8 Haziran’da platform yeniden başlatıldı, havuzların %99’u erişime açıldı.

Tazminat Planı: %15 CETUS Arzı Kullanıcılara Gidiyor

Platform, sınırlı kaynaklar nedeniyle tüm pozisyonları %100 oranında kurtaramadığını belirtti. Bu nedenle, CETUS token arzının %15’i tazminat için ayrıldı. Bu oran, ekibin henüz kilidi açılmamış token’larını da kapsıyor.

%5’lik kısım 10 Haziran 2025’te talep edilebilecek.

Geri kalan %10’luk bölüm, 12 ay boyunca her ay lineer şekilde açılacak. Bu süreçte, etkilenen kullanıcılar pozisyon NFT’lerini birer tazminat sertifikası olarak kullanacak.

Kullanıcılardan Olumlu Tepki

Cetus’un hızlı ve şeffaf müdahalesi, hem kullanıcılar hem de DeFi ekosistemindeki diğer aktörler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sui topluluğunun desteği ve Cetus’un teknik açıdan organize dönüşü, merkeziyetsiz finans projeleri için bir örnek vaka olarak görülüyor.

Sonuç olarak Cetus, yaşadığı ağır saldırının ardından güçlü bir geri dönüş yaparak kullanıcı güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor. Açığın kapatılması, tazminat süreci ve ekosistem desteğiyle birlikte, platformun gelecekte daha topluluk odaklı bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor.