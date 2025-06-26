Merkeziyetsiz depolama çözümü sunan CESS Network’ün yerel token’ı CESS, bugün (26 Haziran) Binance Alpha, KuCoin ve Bitget gibi önde gelen borsalarda işlem görmeye başlıyor. Bu gelişme, projenin ana ağ lansmanına doğru attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Listeleme Süreci Başladı

Binance Alpha, token’ı listeleyen ilk platform olacak ve kullanıcılar, Alpha Events sayfası üzerinden Alpha Puanları karşılığında CESS alabilecek. Airdrop mekanizması ve dağıtım detayları, işlemlerin başlamasıyla duyurulacak.

Ana Ağ Henüz Açılmadı

Ana ağ lansmanı henüz yapılmamış olan CESS, ilk etapta BNB Smart Chain üzerinde BEP-20 standardında işlem görecek. Ana ağ aktif hale geldiğinde, bu token’lar bire bir oranla yerel ağ token’larına dönüştürülebilecek.

Tokenomik Yapı

CESS’in toplam arzı 10 milyar adet olarak belirlendi. İlk dolaşımdaki miktar ise 3,5 milyar olacak. Arzın dağılımı şu şekilde:

Yüzde 45’i, 31 yıl boyunca, dört yılda bir yarılanan bir modelle, merkeziyetsiz depolama düğümlerine madencilik ödülü olarak verilecek.

Yüzde 15,5 proje hazinesi ve vakfa ayrıldı.

Yüzde 12,5 ekip ve danışmanlar için tahsis edildi (uzun vadeli kilitlenme şartıyla).

Yüzde 10 yatırımcılara ayrıldı.

Yüzde 12 ekosistem iş birlikleri ve topluluk büyümesine,

Yüzde 5 ise pazarlamaya ayrıldı.

CESS Network Nedir?

CESS Network, Substrate altyapısıyla geliştirilmiş yüksek performanslı bir Katman-1 blockchain ağıdır. Gerçek zamanlı, gizliliği koruyan ve merkeziyetsiz veri depolama ile dağıtım çözümleri sunar. Özellikle yapay zeka, Web3 ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) gibi alanlara odaklanır.

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CESS token’ı; depolama ücretlerinin ödenmesi, düğüm operatörlerinin stake işlemleri, doğrulayıcıların ödüllendirilmesi ve yönetişim süreçlerine katılım gibi çeşitli işlevlere sahiptir.

Yatırımcı Desteği Güçlü

Proje, Aralık 2023’te DWF Labs, HTX Ventures, Web3 Foundation ve Infinity Ventures Crypto liderliğinde gerçekleşen A Serisi yatırım turunda 8 milyon dolar fon topladı. Bu yatırım, ağın altyapısının geliştirilmesi, ana ağ hazırlıkları ve CESS’in yapay zeka ile veri tabanlı projelerde benimsenmesini hızlandırmak amacıyla kullanıldı.