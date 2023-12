Tether CEO’su Paolo Ardoino 2024 yılına dair açıklamalarda bulundu. Ardoino’nun açıklamaları Tether’in gelecek yılki ürün lansmanlarından şirket stratejilerine kadar heyecan verici detaylar içeriyor.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, piyasa değerinin 91 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Tether ayrıca 2023 yılında USDT’nin konsolide rezervlerine yaklaşık 4 milyar dolar rezerv fazlası eklendiğini bildirdi.

Tether CEO’su Paolo Ardoino yaptığı açıklamada 2020 yılının Mart ayında CryptoCompare konferansında yaptığı ilk konuşmasına atıfta bulundu. O konferansı Tether için bir inovasyon hikayesi anlatma anı olarak tanımlayan Ardoino, şirketin süreç içerisinde karşılaştığı zorlukları ve başarıları anlattı.

I remember when I spoke for the first time in front of a public audience about @Tether_to .

It was March 2020, in London, at the CryptoCompare conference.

The title of my speech was "Tether: a story of innovation".

I never did public speaking before.

I was excited and quite shy…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) December 26, 2023