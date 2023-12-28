Tether CEO’su Paolo Ardoino 2024 yılına dair açıklamalarda bulundu. Ardoino’nun açıklamaları Tether’in gelecek yılki ürün lansmanlarından şirket stratejilerine kadar heyecan verici detaylar içeriyor.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, piyasa değerinin 91 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Tether ayrıca 2023 yılında USDT’nin konsolide rezervlerine yaklaşık 4 milyar dolar rezerv fazlası eklendiğini bildirdi.

Tether CEO’su Şirketin Büyüme Planlarını Açıkladı

Tether CEO’su Paolo Ardoino yaptığı açıklamada 2020 yılının Mart ayında CryptoCompare konferansında yaptığı ilk konuşmasına atıfta bulundu. O konferansı Tether için bir inovasyon hikayesi anlatma anı olarak tanımlayan Ardoino, şirketin süreç içerisinde karşılaştığı zorlukları ve başarıları anlattı.

I remember when I spoke for the first time in front of a public audience about @Tether_to .

It was March 2020, in London, at the CryptoCompare conference.

The title of my speech was "Tether: a story of innovation".

I never did public speaking before.

I was excited and quite shy… — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) December 26, 2023

Paolo Ardoino, Tether’in zaman içerisinde evrim geçirdiğini, topluluğa kulak vererek projenin geliştirildiğini belirtti. Ardoino şirketin esneklik ve inovasyona olan bağlılığını vurguladı. Tether CEO’su Paolo Ardoino, USDT’nin yalnızca bir finansal araç olmadığını aynı zamanda tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca kişinin güvenini kazanan bir inovasyon olarak başarıya ulaştığına dikkat çekti.

Paolo Ardoino’ya göre Tether’in USDT aracılığıyla dünyanın dört bir yanında bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişilere finansal hizmet sağlamaya odaklanması, şirketin misyonunun önemli parçalarından bir tanesi. Ardoino, Tether’in operasyonlarının yalnızca stabilcoin’lerle ilgili olmadığını ve şirketin çeşitli yenilikçi projelere ve alanlara yatırım yaptığını belirtti.

Bu anlamda Tether’in son dönemde yatırım yaptığı girişimler arasında P2P uygulamaları için yeni bir internet katmanı üzerinde çalışan Holpunch; Bitcoin ürünlerini kitleler için erişilebilir hale getirmeye odaklanan Synonym; Tether’in erişilebilir yapay zeka altyapısı vizyonuyla uyumlu Northern Data ve Bitcoin madenciliği alanında adımlar atan ve operasyonel verimlilik için Moria adlı bir P2P/IoT platformu geliştiren Tether Energy yer alıyor.

Paolo Ardoino şirketinin bu yatırımlarının buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu belirtti ve yakın zamanda daha fazla duyuru yapacaklarını açıkladı.

Paolo Ardoino 2023 Yılı İçin Heyecanlı

Tether’in yeni CEO’su Paolo Ardoino, 2024 yılı için heyecanlı olduğunu, şirketinin yeni yılda yeni ürünler piyasaya süreceğini ve mevcut ürünlerinde güçlendirmeler yapacağını bildirdi. Ardoinı, parlak, kendini işine adamış ve tutkulu bireylerden oluşan bir ekibe liderlik etmekten duyduğu gururu vurguladı.

Şirketinin şimdiye kadarki yolculuğunu değerlendiren Paolo Ardoino, sözlerini minnettarlık ve beklentiyle bitirdi: Rock ‘n Roll yapmak istiyorsanız zirveye giden uzun bir yol var.