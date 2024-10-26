Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Thinking Crypto podcast’inde şirketin halka arz (IPO) planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, halka arzın Ripple’ın en önemli öncelikleri arasında yer almadığını belirtti. Garlinghouse’un bu açıklaması, XRP topluluğunun Ripple’ın halka arzına yönelik beklentilerinin arttığı bir dönemde geldi.

Halka Arz Neden Ripple’ın Önceliği Değil?

Garlinghouse, Ripple’ın güçlü mali yapısı nedeniyle halka arzı öncelik olarak görmediklerini belirtti. Birçok şirket, ek sermaye sağlamak için halka arz yolunu tercih ederken, Ripple’ın yeterli sermaye rezervine sahip olduğunu ve faaliyetlerini finanse edebilecek durumda olduğunu ifade etti. Bu bağımsız mali yapı, şirketin stratejik satın alımlar gerçekleştirmesini ve XRP projelerine yatırım yapmasını sağlıyor.

Ripple CTO’su David Schwartz da kısa süre önce bu konuda sorularla karşılaşmıştı. Schwartz, şirketin dış finansman gereksinimi olmadan bağımsız hareket edebildiğini vurguladı.

Düzenlemeler ve Davalar

ABD’deki kripto para düzenlemelerinin yeterli olmaması, Ripple’ın halka arz planını geri plana iten faktörler arasında yer alıyor. Garlinghouse, Ripple ile SEC arasındaki davanın yol açtığı zorluklara değinerek bu durumun halka arz planlarını etkilediğini söyledi.

Brad Garlinghouse, Gary Gensler liderliğindeki SEC’in kripto para sektörü üzerinde uyguladığı baskının Ripple’ın halka açılmak yerine özel bir şirket olarak kalma kararını desteklediğini belirtti. Garlinghouse, SEC’in yönetiminde değişiklik yaşanması halinde bu kararlarını yeniden değerlendirebileceklerini söyledi.

Olası IPO Takvimi ve Gelecek Beklentileri

Garlinghouse, halka arz olmaya karar vermeleri halinde en iyi ihtimalle bu sürecin 12 ay süreceğini, SEC Başkanı değişse bile sürecin kısalmayacağını vurguladı. Ripple CEO’su öncelikli hedeflerinin hissedar değerini korumak ve şirket değerini doğru bir şekilde hesaplamak olduğunu, mevcut hissedarlara yeterli likidite seçenekleri sunulması yönünde adımlar attıklarını ifade etti.

Uzmanlar, Ripple’ın halka arzının XRP’nin fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini düşünüyor. Ayrıca, Gensler’ın görevden alınması yönündeki beklentiler arttıkça Ripple topluluğunun IPO’ya olan ilgisi de yükseliyor. Ancak, bu değişiklikler gerçekleşse bile bir Ripple IPO’sunun en erken 12 ay sonra gerçekleşmesi bekleniyor.