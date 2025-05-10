Kripto kredi platformu Celsius’un kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky, yatırımcıları yanıltarak yürüttüğü dolandırıcılık planı nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı, Mashinsky’nin Aralık 2023’te suçunu kabul etmesinin ardından 8 Mayıs’ta açıklandı.

New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Mashinsky’nin Celsius’un yerel kripto varlığı CEL’in fiyatını yapay olarak şişirdiği ve şirketin mali durumu hakkında yatırımcıları yanıltıcı açıklamalar yaptığı belirtildi.

ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl tarafından verilen kararda, Mashinsky’nin bireysel yatırımcılara “dijital varlıklarınızı bankalardan daha güvenli saklayacağız” sözü verdiği, ancak bu varlıkları yüksek riskli işlemlerde kullanıp kendine kazanç sağladığı ifade edildi. Mashinsky, mahkeme sürecinde bu eylemlerini kabul etti ve yasa dışı kazançlarını iade etmeyi kabul etti.

Savcılar, Mashinsky’nin bu plan sayesinde 48 milyon dolar kazandığını ve herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini öne sürerek 20 yıl hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi. 59 yaşındaki Mashinsky, 30 yıla kadar cezayı kabul etmiş ve bu sınırlar içinde itiraz hakkından feragat etmişti.

Ne Olmuştu?

Mashinsky’nin yasal sorunları 2023’te tutuklanmasıyla başlamıştı. Aynı dönemde Celsius, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 4,7 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varmıştı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için şirketin müşteri varlıklarını iade etmesi gerekiyor.

Eylül 2023’te Celsius’un eski gelir sorumlusu Roni Cohen-Pavon da suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yaptı. Bu ifade, SEC ve CFTC’nin Celsius ile Mashinsky’ye karşı açtığı milyarlarca dolarlık dava sürecinde kritik rol oynadı.

Mashinsky, başlangıçta suçlamaları reddetse de daha sonra suçunu kabul etti ve aldığı ceza ile kripto sektöründe yaşanan en büyük suistimallerden biri kapanmış oldu.