Celsius, alacaklılara varlıklarını dağıtmaya başladı.

Kripto kredi şirketi Celsius, 2022’de kripto piyasasında yaşanan yaprak dökümünde iflas bayrağını çeken oluşumlardan biri. Önce çekimleri durduran ve paniğe yol açan kredi şirketi, Temmuz 2022’de iflas başvurusunda bulundu.

Celsius, ABD Güney New York Bölge İflas Mahkemesi’ne 26 Ağustos’ta sunulan dilekçeye göre alacaklılarına ödeme yapmaya başladı.

Celsius Dağıtımlara Başladı

Celsius, dilekçeye göre 251 bin alıcıya yaklaşık 2,53 milyar dolar değerinde kripto parayı iade etti.

Celsius’un geri ödeme planına yaklaşık 375 bin kişiye toplam 3 milyar dolar borcu bulunuyordu. Kredi şirketi, geri ödemelerin yüzde 85’e yakınını tamamlamış oldu.

Kalan ödemelerinin yapılamamasının sebebi ise teslim almak için başvuru yapılmaması. Bu alacaklı grubu, alacağı 100 dolar ile 1.000 dolar arasında değişen kişilerden oluşuyor. Celsius, bu alacaklıların sürece dahil olmak için yeterli motivasyonu olmadığını düşünüyor.

CEO Yargılanmayı Bekliyor

Celsius’un iflas süreci birçok soruşturmayı da beraberinde getirdi. ABD Federal Ticaret Komisyonu, yatırımcıların güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle Celsius’a 4,7 milyar dolar ceza kesti ve faaliyetlerini kalıcı olarak yasakladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), faiz veren “Earn” programının yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle Eski Celsius CEO’su Alex Mashinsky’den şikayetçi oldu.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve FBI da Mashinsky’ye dolandırıcılık ve manipülasyon gibi suçlamalar yöneltti. Tutuklanan ve suçlamaları kabul etmeyen Mashinsky, 40 milyon dolar kefalet ile serbest bırakıldı.

Eski CEO’nun davası eylül ayında görülecek.