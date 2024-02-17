İflas eden kripto para kredi şirketi Celsius Network, geçtiğimiz haftalarda yeniden yapılanma sürecini tamamlamış ve artık iflas statüsünde olmadığını duyurmuştu. Celsius, alacaklılarına geri ödeme yapmaya başladı.

2022 kripto kışı tam anlamıyla bir yaprak dökümüne sahne oldu. Yapısal sorunlar yaşayan veya likidite sorunu çeken birçok kripto şirketi, ayı piyasası sırasında iflasını duyurmak zorunda kaldı.

Bu şirketlerden biri olan Celsius, Haziran 2022’de platformdaki çekim işlemlerini duyurmuş, bir ay sonra ise iflas başvurusu yapmıştı. ABD’de 11. Madde kapsamında başvuru yapan şirketin iflas süreci tamamlandı. Alacaklılar ödeme almaya başladı.

Celsius Öncelikli Alacaklılarına Ödeme Yaptı

Celsius, ABD Güney New York Bölge İflas Mahkemesi’ne sunulan belgeye göre öncelik sırasında en önde yer alan alacaklılarına ödeme yaptı.

Yeniden yapılanma planını onaylamış olan 171 binin üzerinde alacaklıya toplamda 2 milyar dolar değerinde kripto para iade edildi. Alacaklılara 20.255 BTC ve 301.338 ETH ödendi.

ABD’de ikamet eden alacaklılara PayPal yoluyla, diğer ülkelerdeki alacaklılara ise Coinbase üzerinden dağıtım yapıldı. Celsius, ilerleyen süreçte nakit olarak geri ödeme de yapacak.

Eski CEO Yargılanmayı Bekliyor

Eski Celsius CEO’su Alex Mashinsky, iflas başvurusu sonrası Eylül 2022’de CEO’luk görevinden istifa etti. Mashinsky, kısa sürede düzenleyicilerin hedefi haline geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2023’te Mashinsky hakkında mahkemeye başvurdu. Komisyon, eski CEO’nun kayıt dışı menkul kıymet satışı ve menkul kıymet dolandırıcılığı gibi suçlar işlediğini iddia ediyor.

SEC’e bir süre sonra ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da katıldı. FTC, Celsius’u “müşteri bilgilerini yasa dışı yollarla edinmek” ile suçluyor.

2023’te kısa bir süreliğine tutuklu kalan Mashinsky, 40 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı. Eski CEO’nun ceza davası 17 Eylül’de görülecek.