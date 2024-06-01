CEEK VR, blockchain ve metaverse alanında yenilikçi bir proje olarak öne çıkıyor. Peki CEEK VR nedir? Hangi teknolojileri kullanıyor. CEEK coin ne işe yarıyor?

Soruların yanıtını bu yazıda bulabilirsiniz.

CEEK VR Nedir?

CEEK VR, son teknolojileri entegre eden blockchain tabanlı bir metaverse platformudur.

Proje, aslında bir uzay mühendisi olan ve geçmişte ABD Hava Kuvvetleri’nde çalışmış olan Mary Spio tarafından 2015 yılında başlatıldı.

CEEK VR, metaverse deneyimini iyileştirmek için sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka (AI) gibi teknolojileri entegre etti.

Hem Ethereum hem de BNB Smart Chain ağları üzerinde faaliyet gösteren CEEK VR; müzisyenler, sporcular, sanatçılar ve etkinlik düzenleyicilerinin kitleleriyle metaverse yoluyla buluşmasına olanak sağlıyor.

Platform üzerinde konser, spor müsabakası, konferans ve hatta ders gibi birçok etkinlik düzenlenebiliyor ve bu etkinliklere dünyanın dört bir yanında katılım sağlanabiliyor.

VR ve AR gibi teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, ilgili donanımları bulunan kullanıcılar metaverse’te gerçekçi bir deneyim yaşama imkanına da sahip. Platformun kendi geliştirdiği bir VR başlığı da bulunuyor.

CEEK VR’da etkinlik düzenleyenler ve içerik üretenler bundan para da kazanıyor. Reklam verenler de platformu kitlelere erişmek için kullanabiliyor.

Çoğu metaverse platformunda olduğu gibi, CEEK VR’daki bilet, arazi ve sanat eseri gibi öğelerin de tümü aslında bir NFT. Bu NFT’ler platformun pazar yerinde oluşturulabiliyor ve alınıp satılabiliyor.

CEEK VR; Universal Music, Meta Oculus, Apple and Microsoft, T-Mobile ve Baptist Health gibi büyük birçok şirket ile iş birliği yaptı.

CEEK Nedir?

CEEK, platformun yönetişim token’ıdır. Haziran 2018’de piyasaya sürülmüştür.

CEEK sahipleri, platformun geleceğini şekillendiren değişiklik tekliflerinde oy kullanarak yönetişime katılabiliyor.

Platformdaki diğer işlemler de CEEK ile gerçekleştiriliyor. Bilet almak ve etkinliklere katılmak isteyenler CEEK ile ödeme yapabiliyor.

İçerik üreticilerine yapılan ödemeler de CEEK ile gerçekleştiriliyor.

CEEK’in maksimum arzı 1 milyar olarak belirlendi. Mayıs 2024 itibarıyla yaklaşık 805 milyon CEEK dolaşımda. CEEK, şimdiye kadar en yüksek 1,20 doları gördü ve bu fiyat seviyesine Kasım 2021’de ulaştı.

CEEK Nasıl Satın Alınır?

CEEK çok sayıda merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasında listeleniyor. Kripto parayı bu platformlardan satın almak mümkün.

CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla CEEK’i listeleyen platformlar arasında OKX, ApeSwap, KuCoin, Gate, HTX, MEXC, Bitget, BingX, Paribu, CoinEx, Onus Pro, PancakeSwap yer alıyor.