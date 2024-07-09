Chicago Board Options Exchange (Cboe) iki varlık yönetim şirketinin de Solana tabanlı ETF başlatmak istediğini doğruladı. Borsa tarafından yapılan açıklamaya göre VanEck ve 21Shares, Solana ETF’lerini Cboe’de listelemek istiyor.

Cboe Pazartesi günü 19b-4 başvurusunu SEC’ye sundu ve Solana ETF’lerini listelemeyi talep etti. SEC’in bu tarihten itibaren söz konusu Solana ETF’lerini onaylamak veya reddetmek için 240 günlük bir süresi var.

Cboe Global Markets’ın küresel ETP listeleme başkanı Rob Marrocco konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin başlatılmasının ardından en aktif üçüncü kripto para birimi Solana’ya odaklandıklarını söyledi.

Cboe, halihazırda Fidelity, Ark/21Shares ve VanEck tarafından başlatılan 6 spot Bitcoin ETF’ini listeliyor. SEC’in S-1 formlarını onaylaması halinde Cboe’de ayrıca beş spot Ethereum ETF’i listelenecek.

Analistler ve uzmanlar SEC’nin bu hafta Ether ETF’lerini onaylamasını bekliyor. Birçok ihraççı, Cuma ve Pazartesi günleri arasında S-1 formlarını güncelledi.

VanEck ve 21Shares, Solana ETF’lerini başlatmak için gerekli olan S-1 formlarını Haziran ayında SEC’e sunmuştu. Cboe tarafından sunulan 194-b başvurusu ise sürecin ikinci gerekli adımı ve SEC’i borsa gibi bir öz düzenleyici kuruluş (SRO) tarafından önerilen bir kural değişikliği hakkında bilgilendiriyor.