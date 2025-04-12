ABD merkezli Cboe BZX borsası, SUI tabanlı bir borsa yatırım fonu (ETF) için ilk resmi adımı attı. 8 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan 19b-4 başvurusu, bu ürünün ABD’de işlem görmesini sağlayacak yasal süreci başlatmış oldu.

Başvuru, borsanın SUI ETF’ini listeleyip işlem açmasına olanak tanıyacak kural değişikliği önerisini içeriyor. SEC, başvuruyu 45 gün içinde değerlendirmekle yükümlü fakat süre gerekirse uzatılabiliyor. Son kararda onay ya da ret seçenekleri masada bulunuyor.

Canary Capital’dan SUI ETF Hamlesi

Dikkat çeken detaylardan biri, fonun elindeki bazı SUI tokenlarının stake edilebilmesi oldu. Stake’ten elde edilen ödüller fonun gelir hanesine yazılacak. Belgelerde şu ifadeye yer verildi:

“Fon yöneticisi, fon adına güvenilir stake sağlayıcıları aracılığıyla SUI tokenlarını stake edebilir. Stake faaliyetlerinden doğan ödüllerin tamamı ya da bir kısmı fona gelir olarak yansıtılır.”

Her ne kadar bu başvuru kamuya açık ilk SUI ETF girişimi olsa da Canary Capital bu alanda tek oyuncu değil. Dijital varlık yönetimi devi Grayscale de yılın başında bir SUI Trust başlattı ve SEC’in olumlu sinyal vermesi halinde bu ürünü ETF’e dönüştürmesi bekleniyor.

Altcoin ETF Başvuruları Artıyor, Gözler SEC’te

Öte yandan SUI ETF’i, Canary Capital’ın başvurusunu yaptığı birçok altcoin ETF’inden yalnızca biri. Şirket henüz işlem gören bir ETF’e sahip olmasa da Litecoin, XRP, Hedera, Solana ve hatta PENGU gibi varlıklar için de benzer başvurular yapıldı.

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