Solana tabanlı yeni bir memecoin, kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesi sürerken dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fakat bu memecoin WIF ya da BONK değil.

Özet:

Kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesine rağmen memecoin’ler yükseliş trendini sürdürüyor. Kısa bir süre önce bir yatırımcı memecoin’e yaptığı 35.000 dolarlık yatırımı 44 milyon dolara dönüştürdü.

Söz konusu coin’deki bu astronomik yükseliş, BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes gibi önde gelen isimlerin projeye destek vermesinin ardından geldi.

Kripto para piyasası hafta başından bu yana fiyat düzeltmesine devam ediyor. Bu süreçte Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto paralar sert değer kayıpları yaşadı.

Her ne kadar piyasa son birkaç saat içerisinde bir miktar toparlansa da son günlerdeki fiyat düzeltmelerinin yaraları hala sarılabilmiş değil. Fakat memecoin’ler bu konuda bir istisna oluşturuyor. Örneğin Solana ağında yeni başlatılan memecoin Cat in a Dogs World (MEW).

Son 24 saatte yaklaşık %40 oranında değer kazanan Cat in a Dogs World’ün (MEW) piyasa değeri böylelikle 800 milyon dolar sınırına dayandı. CoinGecko verilerine göre MEW şu anda piyasa değeri en yüksek 134. kripto para birimi konumunda.

Cat in a Dogs World (MEW) bundan yaklaşık bir hafta önce piyasaya sürüldü. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede yüz milyonlarca dolarlık piyasa değerine ulaşması oldukça ciddi bir başarı. Veriler, Cat in a Dogs World’ün (MEW) son bir haftada %363 oranında değer kazandığını gösteriyor.

Cat in a Dogs World (MEW) geride bıraktığımız hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu yükseliş Arthur Hayes gibi sektörün önde gelen isimlerinin de dikkatinden kaçmadı.

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cat in a Dogs World’ün (MEW) performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Öte yandan girişimci ve kripto para yatırımcısı Lark Davis ise gizemli bir yatırımcının MEW’e yaptığı 35.000 dolarlık yatırımı 44 milyon dolara dönüştürdüğünü açıkladı.

Yatırımcıların bu denli astronomik oranlarda kâr etmesine olanak sağlayan bir başka Solana tabanlı memecoin ise Dogwifhat (WIF). 2023 yılının son günlerinde WIF’e 310 dolarlık yatırım yapan gizemli bir yatırımcının token’leri şu anda 10 milyon dolar değerinde.

Boğa sezonunda memecoin’lere yatırım yapmak kârlı görünse de yüksek fiyat dalgalanmaları yatırımcıların son derece yıkıcı kayıplar yaşamasına yol açabilir. Bu nedenle eğer memecoin’lere yatırım yapmak istiyorsanız kapsamlı bir şekilde araştırma yaptığınızdan emin olun ve asla kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktardan fazlasıyla yatırım yapmayın.