Bu yazımızda son günlerde popülerleşen Catizen (CATI) projesien yakından bakacağız.

Özet:

Catizen (CATI) , TON ekosisteminde yer alan bir play-to-earn blockchain oyunudur ve oyunculara sanal kediler yetiştirme imkanı sunar.

, ekosisteminde yer alan bir blockchain oyunudur ve oyunculara sanal kediler yetiştirme imkanı sunar. Oyunda vKITTY , FishCoins ve wCATI gibi çeşitli token’ler yer alır. Kullanıcılar bu token’leri farklı oyun içi işlemler ve kripto para alım satımı için kullanılır.

, ve gibi çeşitli token’ler yer alır. Kullanıcılar bu token’leri farklı oyun içi işlemler ve kripto para alım satımı için kullanılır. Catizen, toplam CATI arzının %43’ünü etkinlikler ve airdrop’lar yoluyla dağıtmayı planlıyor. İlk sezonda oyunculara %15’lik pay ayrılırken, ilerleyen sezonlarda %19’luk pay airdrop’lar yoluyla dağıtılacak.

Catizen Nedir?

Catizen (CATI), Telegram Open Network (TON) tabanlı bir blockchain oyunudur. Kullanıcılar, oyunda sanal kediler yetiştirerek, mini oyunlar oynayarak ve görevler yaparak kripto para ödülleri kazanır. Tıpkı popüler Telegram oyunu Hamster Kombat gibi Catizen de kısa bir süre içerisinde popülerleşerek milyonlarca oyuncuya ulaştı.

Catizen Nasıl Oynanır?

Catizen, oyuncuların sanal kedilerine bakım yaparak onların mutluluğunu ve sağlığını korudukları bir sanal evcil hayvan oyunudur. Ancak oyunun içeriği yalnızca kedilerin bakımını yapmakla sınırlı değil. Kullanıcılar aynı zamanda mini oyunlara katılarak ödüller kazanabilir, kedilerinizi birleştirerek daha güçlü kediler yetiştirebilirsiniz. Bu süreçte çeşitli oyun içi para birimleri kullanılır:

vKITTY : Kedilerin ve yükseltmelerin üretimi sonucu kazanılan oyun içi token.

: Kedilerin ve yükseltmelerin üretimi sonucu kazanılan oyun içi token. FishCoins : Oyundaki ilerlemeyi hızlandırmak için kullanılan oyun içi para birimi. FishCoins, görevlerle kazanılabilir veya gerçek para ile satın alınabilir.

: Oyundaki ilerlemeyi hızlandırmak için kullanılan oyun içi para birimi. FishCoins, görevlerle kazanılabilir veya gerçek para ile satın alınabilir. wCATI : Kripto para ile takas edilebilen ticari token.

: Kripto para ile takas edilebilen ticari token. xZEN: Görevler ve etkinlikler sonucu kazanılan özel oyun içi para birimi.

Oyun İçi Özellikler

Catizen, oyuncuların günlük görevleri tamamlayarak ödüller kazanmalarına ve oyun içi ilerlemelerini hızlandırmalarına olanak tanır. Oyuncular, FishCoins ile çeşitli hızlandırıcıları satın alarak ilerleme hızını artırabilir. Oyundaki “Balık Tutma” mini oyununda ise FishCoins harcanarak büyük miktarda vKITTY token’i kazanılabilir.

Catizen ayrıca otomatik birleştirme ve kedileri yetiştirme işlemlerini kolaylaştıran “Otomatik Özellik” sunar. Oyuncular, FishCoins harcayarak bu özelliği kullanabilirler. Ayrıca oyun içinde gerçek para ile FishCoins ve diğer oyun içi öğeler satın alınabilir.

Catizen Airdrop ve CATI Token

Catizen ekibi, CATI token arzının %34’ünü airdrop’lar yoluyla dağıtmayı planlıyor. İlk sezonda oyunculara toplam arzın %15’i dağıtıldı. Kalan %19’luk dilim ise ilerleyen sezonlarda ve airdrop etkinliklerinde dağıtılacak.

CATI Token Ekonomisi

Token adı : Catizen (CATI)

: Catizen (CATI) Blockchain ağı : The Open Network (TON)

: The Open Network (TON) Toplam arz: 1.000.000.000 CATI

Catizen’in (CATI) Kurucuları ve Yatırımcıları

Blockchain tabanlı Telegram oyunu Catizen, Pluto Studio ve Catizen’in CEO’su ve kurucu ortağı David ile CMO’su Pierce ve CPO’su Stanislav ortaklığında geliştirildi. Projenin geliştiricileri, oyun, yatırım ve teknoloji alanlarındaki tecrübeleriyle bu alanda bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

Catizen projesi, TON , MANTLE, Xiaomi ve Pluto gibi dev şirketlerle ortaklık kurmayı başardı. Bu ortaklıklar yalnızca finansal yatırımları değil, aynı zamanda uzmanlık ve teknolojik destekleri de kapsıyor.

Catizen, 13 Eylül 2024’te Binance Launchpool üzerinde tanıtıldı. Proje Eylül 2024 itibariyle başta Binance, OKX, Bybit ve Gate.io olmak üzere birçok büyük borsada listelenmiş durumda.

Catizen Yol Haritası

Henüz yolunca başında olan Catizen projesi, oyun içi deneyimleri geliştirecek birçok yeni özellik eklemeyi planlıyor. Proje ekibi, 2025 yılına kadar toplanda 200 yeni mini oyun çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Catizen (CATI), sanal evcil hayvan bakımı ve blockchain tabanlı play-to-earn mekaniklerini bir araya getiren bir oyun. Özellikle Telegram platformu üzerindeki kullanıcı dostu erişimi sayesinde, blockchain oyunlarına ilgi duyanlar için eğlenceli ve kazançlı bir deneyim sunuyor.