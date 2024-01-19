Spot Bitcoin ETF’leri alanında rekabet kızışıyor. ARK Investment kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü spot Bitcoin ETF’inden yüklü miktarda hisse satın aldı.

Cathie Wood liderliğindeki ARK Investment, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) hisselerini agresif bir şekilde satın alarak spot Bitcoin ETF ihraççıları arasındaki rekabeti kızıştırıyor.

Salı günü ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) fonu Salı günü ProShares Bitcoin ETF’sindeki (BITO) pozisyonundan 16 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bloomberg tarafından sağlanan verilere göre söz konusu satış, ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) ürününden 365.427 hisse satın almak için gerçekleştirildi.

ARK Investment Kendi Spot Bitcoin ETF’ine Yöneldi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. SEC’in 11 spot Bitcoin ETF’ini aynı anda onaylaması, ilk hamle avantajını ortadan kaldırdı ve bu alanda ihraççılar arasında rekabete farklı bir boyut kazandırdı.

Bloomberg Inteligence’a göre ARK Invest’in kaynaklarını kendi spot Bitcoin ETF’ien yönlendirmesi, şirketin ürününü ön plana çıkarması için önemli bir adıma işaret ediyor. Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Cathie Wood’un diğer ETF’lerden fon aktararak ARKB’ye yatırım yapması piyasa değerini ve işlem hacmini arttırmak için hileli bir adım. Ancak diğerleri de bunu yapabilir ve ayrıca yapılabilecek tek hile de bu değil. Diğer spot Bitcoin ETF ihraççılarının da ürünlerini model portföylere koyduğunu ya da standart “kendi varlıklarını getir” modeline yöneldiklerini görebiliriz.

GBTC Pozisyonunu Satıyor

ARK Invest, 2023 yılının Aralık ayında henüz spot Bitcoin ETF’leri onaylanmamışken Grayscale Bitcoin Trust’taki (GBTC) tüm hisselerini satmaya başladı. ARK Invest, buradan elde ettiği gelirin 100 milyon dolarlık kısmını ProShares Bitcoin ETF’sine (BITO) yatırmıştı.

O günlerde söz konusu hamlenin geçici süreliğine yapıldığı öngörülüyordu. Cathie Wood da o dönemde yaptığı açıklamada onay beklemek yerine halihazırda onaylanmış bir fona sahip olmanın daha güvenli olduğuna vurgu yapmıştı.