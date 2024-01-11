Ark Investment’tan Cathie Wood, SEC Başkanı Gary Gensler’ın Bitcoin hakkında yaptığı olumsuz yorumları tasvip etmediğini açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak Çarşamba günü saat 23:40 sularında spot Bitcoin ETF başvurularını onayladı. Ancak bu tarihi anı çevreleyen coşku, SEC Başkanı Gary Gensler’ın yaptığı açıklamayla birlikte buruk kaldı.

Cathie Wood, Gensler’a Tepki Gösterdi

Gensler’in bu açıklamaları, Ark Investment Management LLC’den Cathie Wood’un da aralarında bulunduğu sektördeki isimler tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve eleştirildi. Bloomberg Radio’ya röportaj veren Cathie Wood, SEC patronunun olumsuz sözlerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, yıkıcı yeniliklerin yaşandığı bir sektörde bu tür şüpheciliğin tipik olduğunu vurguladı.

Az önce tüm kripto para sektörünü karaladı. Buna inanamadım. Yıkıcı inovasyonlarda bu olağan bir durum. Bu eski DNA’nın yeni DNA’ya vurmasıdır. Dışarıda meraklı birçok insan var.

SEC 10 Ocak Çarşamba günü ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Bu kapsamda SEC’in onay verdiği 11 spot Bitcoin ETF’inin NYSE, Nasdaq ve CBOE gibi yerel menkul kıymet borsalarında işlem görecek. Spot Bitcoin ETF’leri, doğrudan Bitcoin satın almakla uğraşmak istemeyen çok sayıda yatırımcıya, kripto para sektörüne giriş yapma fırsatı sunuyor.

Bununla birlikte Cathie Wood’un ARK’ı da spot Bitcoin ETF’i için SEC’ten onay alan varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. ARK Invest, spot Bitcoin ETF ürününü, İsviçre merkezli 21Shares ile birlikte geliştirdi. Ark Invest/21Shares’in yanı sıra Grayscale, Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, Invesco/Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity ve Franklin Templeton’ın da spot Bitcoin ETF başvuruları onaylandı.

SEC komisyon üyeleri, spot Bitcoin ETF’leri için kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi ve 3 kişi onaylanmasını 2 kişi ise onaylanmamasını önerdi. Gary Gensler de onaylanmasını öneren isimler arasında yer aldı. Ancak buna rağmen Gary Gensler, SEC’in kripto paraları desteklemediğini bir kez daha dile getirdi.

“Gereksiz Ama Önemli Bir Serüvenin Sonu”

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce SEC’in Komisyon Üyesi Hester Peirce’ın itiraf niteliğindeki açıklamalarını sizlerle paylaştık. Hester Peirce kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kendi kurumu olan SEC’i hedef aldı. Kripto para topluluğunda “Kripto Anne” olarak tanınan Hester Peirce, SEC’in 10 yıl boyunca reddettiği spot Bitcoin ETF’lerine sonunda onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada sözlerini sakınmadı.

Hester Peirce, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasıyla ilgili olarak “Bugün gereksiz ama önemli bir serüvenin sonuna geldik.” ifadelerini kullandı. Kripto para topluluğunda “Kripto Anne” olarak tanınan Hester Peirce, önde gelen kripto para savunucularından biri. Hester Peirce, spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin ilk başvurunun 10 yıldan uzun bir süre önce yapıldığına dikkat çekti.

Hester Peirce, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamama konusundaki ısrarının yatırımcıları, daha verimsiz yöntemlere yönlendirdiğini vurguladı. çekti. Pierce ayrıca SEC’i geçmişteki hatalarını kabul etmek yerine tutumundaki bu değişikliğe rağmen zayıf bir açıklama yaptığı için eleştirdi.