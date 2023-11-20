ARK Invest CEO’su Cathie Wood, SEC’in şirketinin yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusuna yönelik tutumunun değiştiğini iddia ediyor.

Bununla birlikte Cathie Wood Bitcoin fiyat tahminlerine bir yenisini ekleyerek BTC’de 600.000 – 650.000 dolar aralığına işaret etti. Ark Invest CEO’su Cathie Wood kısa bir süre önce Yahoo Finance’e röportaj verdi. Cathie Wood, SEC’in şirketinin yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin yaklaşımında “bir şeylerin değiştiğine” vurgu yaptı.

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin (BTC) için oldukça hareketli geçti. Bitcoin (BTC) fiyatı 35.200 dolar ile 37.900 dolar aralığında dalgalı seyirde işlem gördü.

Cathie Wood’dan Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Cathie Wood, röportajında SEC’in son dönemde spot Bitcoin ETF’leri konusundaki tutum değişikliğine vurgu yaptı. Wood, SEC’in ARK Invest tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurusu hakkında sorular sormaya başladığını ifade etti. Wood, SEC’in kısa bir süre öncesine kadar bu başvuruları incelemeden doğrudan reddettiğini hatırlattı.

Cathie Wood, Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanma (halving) nedeniyle oldukça iyimser. Çarşamba günü Yahoo Finance’a röportaj veren Wood, Bitcoin (BTC) fiyatının 600.000 dolar ile 650.000 dolar aralığına yükseleceğini öngördü. Wood bu tahminini lider kripto para biriminin kıt arzına dayandırdı.

Cathie Wood, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması durumunda kurumsal yatırımcıların BTC’ye akın edeceğine inanıyor. Wood, halihazırda birçok kurumsal yatırımcının Bitcoin’i araştırdığını ve BTC’yi yeni bir varlık sınıfı olarak kabul ettiğini belirtti.

Yahoo Finance röportajının ardından CNBC’nin “Squawk Box” programına konuk olan Cathie Wood, uzun süredir beklenen spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Hem Cathie Wood, hem de şirketi ARK Invest, önde gelen Bitcoin destekçileri arasında yer alıyor. Cathie Wood, 2022 yılının Ekim ayında Peter McCormack’ın “What Bitcoin Did” podcast’inde konuk olduğu sırada Bitcoin’in 250 dolardan işlem gördüğü dönemde 100.000 dolarlık BTC satın aldığını açıkladı. Cathie Wood hala bu Bitcoin’lerini tutmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Cathie Wood’un bu BTC’leri 250 dolardan satın aldığı göz önünde bulundurulduğunda büyük ihtimalle bu işlemi 2015 yılında gerçekleştirdi. BTC’nin şu anda 37.000 dolar bandında işlem gördüğü göz önünde bulundurulduğunda, Cathie Wood’un bu işlemden yaklaşık 14 milyon dolar gerçekleşmemiş kazanç elde ettiği anlaşılıyor.

Cathie Wood, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin white paper’ını okuduktan sonra böyle bir karar aldığını açıkladı.