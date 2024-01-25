Cathie Wood yaptığı son açıklamada Bitcoin’e (BTC) verdiği desteği sürdürdü. Wood, Bitcoin’in değerlerine ve güçlü güvenliğine vurgu yaparak Bitcoin ağının önde gelen teknoloji devlerinin bulut kapasitesini aştığını belirtti.

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Bitcoin’in günümüzün en önemli yatırım fırsatlarından biri olduğunu ifade etti.

Cathie Wood liderliğindeki ARK Investment’ın kısa bir süre önce 21Shares ortaklığında spot Bitcoin ETF’ini piyasaya sürdüğünü hatırlatalım.

Bitcoin Güvenli mi? İşte Cathie Wood’un Görüşleri

Kısa bir süre önce CNBC’ye röportaj veren Cathie Wood, Bitcoin’in güçlü güvenlik altyapısına atıfa bulunarak dünyanın en büyük bilgisayar ağına olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

"We think this is one of the most important investments of our lifetimes," Cathie Wood says on bitcoin. https://t.co/SGp4yK2U6K pic.twitter.com/97IHj4G63s — CNBC (@CNBC) January 23, 2024

Cathie Wood, CNBC’den Jim Cramer, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ve Peter Schiff gibi Bitcoin eleştirmenlerinin eleştirilerini ele aldı.

Bitcoin’in içsel değerine ve yüksek güvenlik seviyesine vurgu yapan Wood, Bitcoin ağının Amazon, Google ve Microsoft tarafından son 15-20 yılda inşa edilen bulutların toplam büyüklüğünü aştığını belirtti.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce ARK Invest’in yaklaşık 12 milyon dolar değerinde 585.915 ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) hissesi satarak 14,5 milyon dolar değerinde 360.830 adet Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) satın aldığını bildirmiştik.

Wood ayrıca ProShares Bitcoin Strategy ETF’ini ARK Yeni Nesil İnternet ETF’snden (ARKW) çıkararak stratejik hamlelerine devam etti. Cathie Wood’un bu stratejisi, Ark 21Shares spot Bitcoin ETF’inin BTC varlıklarını arttırma stratejisiyle de yakından ilişkili.

ARK Invest’in ARKW fonu 22 Ocak’ta 648.091 BITO hissesi sattı ve karşılığında 523.541 ARKB hissesi satın aldı. Ark Invest, hedeflenen değere ulaşılana kadar ARKB spot Bitcoin ETF birimlerini satın almaya devam etmeyi planlıyor.

Geçmiş tarihli raporlar ayrıca ARKW fonunun, spot Bitcoin ETF’lerinin ABD borsalarında işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 43 milyon dolar tutarında 1,04 milyar ARKB hissesi satın aldığını gösteriyor.

Hash Oranı Başarısı ve Ağ Hakimiyeti

Cathie Wood’un bu açıklamaları, Ark Invest’in Dijital Varlıklar Direktörü Yassine Elmandjra’nın yaptığı bir paylaşımdan çok kısa bir süre sonra geldi. Yassine Elmandjra yaptığı paylaşımda Bitcoin ağının hash oranının 500 exahash/s gibi etkileyici bir seviyeye ulaştığına ve Bitcoin’in saniyede dünyanın en güçlü süper bilgisayarından 500 kat daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekti.

Cathie Wood ise Bitcoin’deki kıtlık faktörüne vurgu yaptı ve kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesi arttıkça BTC fiyatında da kayda değer yükselişlerin yaşanmasını beklediğini kaydetti. Cathie Wood, Bitcoin için milyon dolarlık fiyat seviyesine giden yolda daha güvenin daha çok artması gerektiğine işaret etti.

Bir süredir 38.500 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem gören lider kripto para birimi, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Bu onay, özellikle kurumsal yatırımcıların portföylerinde Bitcoin’e (BTC) yer vermeleri açısından büyük önem arz ediyor. Cathie Wood’a göre kurumsal yatırımcıların portföylerinde Bitcoin’e %2 ile %5 oranında yer vermesiyle BTC fiyatının milyon dolarlık fiyat seviyesine kolaylıkla yükseleceğini öngörüyor.