Cathie Wood yaptığı son açıklamada Bitcoin’e (BTC) verdiği desteği sürdürdü. Wood, Bitcoin’in değerlerine ve güçlü güvenliğine vurgu yaparak Bitcoin ağının önde gelen teknoloji devlerinin bulut kapasitesini aştığını belirtti.

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Bitcoin’in günümüzün en önemli yatırım fırsatlarından biri olduğunu ifade etti.

Cathie Wood liderliğindeki ARK Investment’ın kısa bir süre önce 21Shares ortaklığında spot Bitcoin ETF’ini piyasaya sürdüğünü hatırlatalım.

Kısa bir süre önce CNBC’ye röportaj veren Cathie Wood, Bitcoin’in güçlü güvenlik altyapısına atıfa bulunarak dünyanın en büyük bilgisayar ağına olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

"We think this is one of the most important investments of our lifetimes," Cathie Wood says on bitcoin. https://t.co/SGp4yK2U6K pic.twitter.com/97IHj4G63s

— CNBC (@CNBC) January 23, 2024