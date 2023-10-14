Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim’de başlandı. Şimdiye kadar ortaya çıkanlar, davayı kelimenin tam anlamıyla bir fiyaskoya dönüştürdü.

Özet:

Sam Bankman-Fried davası, Alameda’nın yaptığı manipülasyonlar neticesinde 10 milyar dolar ödenmemiş kredisi olduğunu ortaya çıkardı.

Çin hükümeti tarafından dondurulan fonlar, hükümet yetkililerine verilen rüşvet, Caroline Ellison’ın Suudi Veliaht Prensi’nin parasını kullanma girişimleri, SBF’nin imaj kaygısı, sahte bilançolar ve çok daha fazlası. Tüm bu gelişmeler, sektörde düzenlemeere duyulan ihtiyacı ortaya çıkardı.

Davada şimdiye kadar birçok önemli gelişme yaşandı ve kilit tanıklar ifade verdi. Bu isimler arasında FTX’in eski CTO’su Gary Wang ve Alameda eski CEO’su Caroline Ellison da yer alıyor.

Sam Bankman-Fried davasında her geçen gün yeni ve şok edici gelişmeler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında Çin hükümetine verilen rüşvetler, Suudi Veliaht Prensi’nin Alameda’ya yatırım yapmaya ikna edilmesi, Taylandlı hayat kadınları ve seks partileri, Bitcoin fiyatını 20 bin doların altında tutmaya yönelik manipülasyonlar ve Binance’e yönelik komplo planları.

Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bu şoke edici detaylar, jürinin gündeminde. Ancak önümüzdeki günlerde çok daha fazlasının ortaya çıkması bekleniyor.

Bu nedenle davanın kilit tanığı Caroline Ellison tarafından şimdiye kadar yapılan tüm itirafları tek bir yazıda toplamaya karar verdik.

Caroline Ellison’ın İtirafları

Alameda eski CEO’su Caroline Ellison, SBF’nin kendisinden müşterilerine yalan söylemesini ve sahte bilançolarla onları yanıltmasını istediğini itiraf etti.

Caroline Ellison, Alameda’nın CEO’su olmasına rağmen tüm kararların SBF tarafından alındığını açıkladı. Ellison’a göre fonların nasıl kullanılacağı, kurumlarla ve yatırımcılarla görüşmeler gibi konularda perde arkasındaki beyin Sam Bankman-Fried idi.

Caroline Ellison, Alameda’nın daha fazla kredi alması için SBF’nin kendisine baskı yaptığını itiraf etti. Sonuç olarak 2022 yılının yaz aylarında Alameda’nın ödenmemiş kredileri 10 milyar dolara yükseldi. Caroline Ellison’a göre bu, sonun başlangıcı oldu.

Her şey altüst olmaya başladığında artık yalan söylemek zorunda kalmayacağı için mutlu olduğunu belirten Ellison, zaman zaman SBF’yi gidişat hakkında uyardığını da sözlerine ekledi.

Çin Hükümetine Verilen Rüşvet

2021 yılında Çin hükümeti, Alameda’nın Huobi ve OKX borsasındaki 1 milyar dolarlık fonlarını dondurdu. Caroline Ellison, SBF ve ekibinin bu fonları geri almak için türlü girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Bunlar şu şekilde:

Avukat tutarak fonları yasal bir şekilde kurtarmak.

Taylandlı hayat kadınlarına ait kimlikleri kullanarak çeşitli alım-satım stratejileriyle bu fonları telafi etmek.

Alameda çalışanı David Ma’nın önerisiyle Çin hükümet yetkililerine 100 milyon dolar rüşvet vermek.

Çinli yetkililere rüşvet verme fikri, Signal’deki şirket grubunda Sam Trabucco ve SBF tarafından tartışıldı. Bu mesaj saha sonra SBF’nin emriyle silindi.

Rüşvet fikrine, Alameda çalışanı Handi Yang, babası Çinli bir yetkili olduğu için karşı çıktı. SBF ise Signal grubunda “kapa çeneni” yazarak Handi Yang’e karşı çıktı. Handi Yang bu gelişmenin ardından işten ayrıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve SBF’nin Dağınık Saçları

Caroline Ellison, mahkemedeki ifadesinin ikinci gününde çarpıcı itiraflarına devam etti. Elison, SBF’nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’dan para alarak FTX müşterilerine ödeme yaptığını açıkladı. SBF ayrıca Alameda’nın kredilerinin FTX’teki müşteri fonlarının kullanılarak ödenmesini emretti.

Caroline Ellison, SBF’nin imajı hakkında da açıklamalarda bulundu. SBF, insanların onu nasıl gördüğü konusunda endişeliydi ve bu nedenle dağınık saçları onun için çok önemliydi. Ellison, SBF’nin 30 milyon dolarlık bir çatı katında yaşamasına rağmen, dağınık saçlarını ve kullandığı Toyota Corolla otomobilini PR aracı olarak kullandığını açıkladı.

Sahte Belgeler ve Bilançolar

İşlerin rayından çıkmasıyla Alameda’nın kreditörleri ve yatırımcıları şirketten bilanço istemeye başladı. Caroline Ellison, Alameda’yı iyi durumda göstermek için şirketin finansalları üzerinde oynamalar yaparak 7 farklı sahte bilanço oluşturduğunu itiraf etti.

Alameda’nın gerçek net varlığı 9 milyar dolar, yükümlülükleri ise 14,9 milyar doların üzerindeydi. Başsavcı Danielle Sassoon, duruşmada SBF tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı gündeme getirdi. SBF bu paylaşımda “Müşteri varlıklarını güvence altına almak birincil önceliğimizdir, geriye kalan her şey ikinci plandadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcı Danielle Sassoon, Caroline Ellison’a o dönemde müşteri fonlarını güvence altına almak için herhangi bir planları olup olmadığını sordu. Ellison bu soruya net bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.

Davada Önümüzdeki Günlerde Neler Yaşanacak?

Sam Bankman-Fried davasının sonucunun kripto para piyasasının geleceği üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Özellikle kripto para düzenlemeleri konusunda ciddi gelişmeler yaşanabilir.

Sam Bankman-Fried suçsuz olduğunu iddia ederken hakkındaki tüm suçlamaları kabul eden Caroline Ellison davanın kilit tanığı haline geldi. Ancak mahkemede SBF aleyhinde ifade veren tek isim Caroline Ellison değil. Gary Wang, Rayan Salame, Nishad Singh ve Ramnik Arora gibi FTX’in diğer üst düzey yöneticileri de SBF aleyhinde ifade verecek isimler arasında yer alıyor.

Şu anda 7 farklı suçlamadan yargılanan SBF, 110 yılı aşkın hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

Caroline Ellison’ın hayatı, kariyeri, özel yaşamı ve hakkındaki suçlamalar hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Caroline Ellison Kimdir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.