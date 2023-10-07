Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihinde başlandı. Şimdiye kadar davada FTX eski CTO’su Gary Wang, borsanın yatırımcıları ve eski üst düzey yöneticileri ifade verdi.

Bununla birlikte tüm gözler Alameda eski CEO’su Caroline Ellison’ın üzerinde. Zira Caroline Ellison davada kritik tanıklardan biri ve mahkemede eski erkek arkadaşı Sam Bankman-Fried hakkında kritik bilgiler paylaşması bekleniyor.

Sam Bankman-Fried’ın yargılandığı davada, savcılık ve savunma tarafı, FTX’in kardeş ticaret firması Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison’ın ifadesine bel bağlamış görünüyor.

Bloomberg’ün haberine göre hem savcılar hem de savunma tarafı, davanın jürisini Caroline Ellison’ın ifadesine hazırlamaya çalışıyor. Çünkü Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried’la ilişkisi nedeniyle FTX’in çöküşü hakkındaki gerçekleri bilen birkaç kişiden biri olarak görülüyor.

SBF ile Caroline Ellison’ın İlişkisi

Sam Bankman-Fried ile Caroline Ellison ilk olarak Wall Street ticaret firması Jane Street Capital’de tanıştı. Stanford Üniversitesi’nden mezun olan matematikçi Ellison o dönemde Jane Street Capital’de pek fazla öne çıkmayan çalışanlardan biriydi.

2017 yılında Alameda Research kuruldu. Caroline Ellison, Alameda’da trader olarak çalışmaya başladı. 2021 yılında Caroline Ellison, Sam Trabucco ile birlikte Alameda’da eş CEO’luk pozisyonuna yükseltildi. 2022 yılında Sam Trabucco, eş CEO’luk görevinden ayrıldı. Dolayısıyla CEO’luk görevini Caroline Ellison üstlendi.

Bu süreçte Sam Bankman-Fried ile bir ayrılıp bir barışarak dengesiz bir ilişki yaşayan Caroline Ellison, iddialara göre erkek arkadaşının gölgesinde kaldı.

2022 yılında FTX ve bünyesindeki şirketler çöktü. O sırada Caroline Ellison, ofisinde halının üzerinde ağlayarak otururken çalışanlarına Alameda’nın milyarlarca FTX müşteri mevduatını zimmetine geçirdiğini ve SBF’nin imparatorluğunun çöküşün eşiğinde olduğunu itiraf etti.

FTX’in iflas başvurusunda bulunmasının ve şirkete yönelik soruşturmaların başlamasının ardından Caroline Ellison suçlamalar kabul etti ve yetkililerle işbirliği yaptı.

Ellison Gerçeği Bilen Birkaç Kişiden Biri

ABD’li savcılar, şirketteki rolü ve SBF ile ilişkisi nedeniyle Caroline Ellison’un FTX imparatorluğunun neden çöktüğünü bilen birkaç kişiden biri olduğunu düşünüyor. Öte yandan SBF’nin avukatı Mark Cohen ise tam aksini belirtiyor. Cohen’e göre Ellison, boğa sezonu sırasında SBF’nin yaptığı tavsiyelere kulak asmadığını ve şirketi çöküşe sürüklediğini iddia ediyor.

Sonuç olarak Caroline Ellison, davanın kilit tanıklarından biri ve ifade vermesiyle çöküşe yönelik bilinmeyenlerin ortaya çıkması bekleniyor. Caroline Ellison’ın jüri kararında da önemli bir rol oynaması bekleniyor.