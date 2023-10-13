Caroline Ellison’ın FTX ve Alameda’da yaptığı tüm yolsuzlukları açıkladığı bir toplantının ses kaydı ele geçirildi.

Alameda eski CEO’su Caroline Ellison söz konusu toplantıyı FTX iflas etmeden iki gün önce 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Ellison, tüm çalışanların yer aldığı bu toplantıda FTX ve Alameda’nın yaptığı tüm yolsuzlukları itiraf etti.

Caroline Ellison’ın İtiraf Toplantısı

9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen bu toplantıdan saatler önce Caroline Ellison istifa etti. Toplantıya “Sanırım size bazı şeyleri söyleyerek başlayacağım.” sözüyle başlayan Ellison, FTX iflas etmeden 2 gün önce yaptıkları tüm yolsuzlukları çalışanlarına itiraf etti. Caroline Ellison bu toplantıda Sam Bankman-Fried’ın kredileri ödeyebilmek için FTX kullanıcılarına ait fonları kullandığını açıkladı.

Toplatının gizli ses kaydı, 3 gün önce işe başlayan bir çalışan tarafından kaydedildi. Bu gizli ses kaydı yaklaşık bir yıl sonra, Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına başlanılmasının 10. gününde ortaya çıktı.

Eski Alameda çalışanı Christian Drappi, mahkemede sorgulanması sırasında ses kaydını savcılara verdi. Ses kaydının ortaya çıkması, Caroline Ellison’ın çapraz sorgusu sırasında sakin kalan Sam Bankman-Fried’ın avukatlarını endişelendirdi.

Caroline Ellison’ın çapraz sorgusunun ardından tanık kürsüsüne Christian Drappi çıktı. 1 yılı aşkın süredir Alameda’da geliştirici olarak görev yapan Christian Drappi, 9 Kasım’daki toplantıya kadar olan bitenden habersizdi.

Twitter Paylaşımı FTX’in Sıkıntılı Mali Durumunu Ortaya Çıkardı

Drappi’nin iş arkadaşı Tony Qian, 8 Kasım 2022’de saat 23:00 sularında SBF tarafından yapılan bir Twitter paylaşımını gördü. Paylaşımda SBF, Binance’in FTX’i satın alacağı belirtiliyordu. O dönemde Christian Drappi ve Caroline Ellison ile birlikte Alameda’nın Hong Kong ofisinde olan Tony Qian, Caroline Ellison’a neler olduğunu sordu.

Caroline Ellison ise gelişmelerin doğru olduğunu belirtti ve Alameda’nın kredilerinin ödenmesi için FTX’teki müşteri fonlarının kullandığını itiraf etti. Christian Drappi, mahkemedeki çapraz sorgusununda, o dönemde Ellison’un itirafları karşısında şoka uğradığını belirtti.

9 Kasım’da tüm çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Caroline Ellison, olan biteni itiraf etti. Christian Drappi, toplantı sırasında Caroline Ellison’ın oldukça kötü göründüğünü belirtti. Christian Drappi’ye göre Ellison toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Alameda likit olmayan yatırımlar yapmak için bir miktar borçlandı… Bunun sonucunda FTX’ten bir miktar borç aldık.

Toplantıdaki bu itirafın ardından şirketin çalışanları endişelenerek Ellison’a bir takım sorular yöneltti. Çalışanları Ellison’a bu durumdan başka kimlerin haberdar olduğunu sordu. Ellison, kendisinin, SBF’nin, Gary Wang’in ve Nishad Singh’in durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

Aradan geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte SBF dışındaki tüm isimler, hakkındaki suçlamaları kabul etti.