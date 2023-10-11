Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına devam ediliyor.

3 Ekim’de başlayan davada şimdiye kadar kilit isimler mahkeme önünde ifade verdi. Kısa bir süre önce bu isimlere davanın kilit tanıklarından Caroline Ellison da katıldı.

Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison aynı zamanda Sam Bankman-Fried’ın da eski kız arkadaşıydı. Bu nedenle Caroline Ellison’ın açıklamalarının dava için kilit bir rol oynayacağı düşünülüyor. 10 Ekim Çarşamba günü mahkemede tanık kürsüsüne çıkan Ellison, Sam Bankman-Fried aleyhinde ifade verdi.

Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried’ın FTX müşterilerine ait 14 milyar dolar değerinde fonu kötüye kullandığını açıkladı. Ellison, Sam Bankman-Fried’ın talimatıyla Alameda’nın kredilerini ödemek için FTX’ten 10 milyar dolar aldığını itiraf etti.

Caroline Ellison Hakim Karşısında

Inner City Press, Salı günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Caroline Ellison’ın ifadesine dair detayları paylaştı. Inner City Press’e göre Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried ve diğer isimlerle birlikte dolandırıcılık suçu işlediklerini kabul etti. Ellison konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydettİ:

Bu suçları işlemem için beni o (Sam Bankman-Fried) yönlendirdi. Alameda FTX müşterilerinden birkaç milyar dolar aldı ve bunu yatırımlar için kullandı. Sistemleri o kurdu ve bize bu paraları kullanmamızı istedi.

Caroline Ellison’a Alameda’nın FTX’teki müşteri fonlarının ne kadarını kullandığı soruldu. Ellison bu soruya ilk olarak “10 milyar dolar” yanıtını verdi sonrasında ise “yaklaşık 14 milyar dolar civarında” şeklinde düzeltti.

Caroline Ellison ayrıca FTX’in Silvergate bankasında Alameda ile aynı hesabı kullandığını dolayısıyla buradan da 10 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasındaki müşteri fonlarını kullandıklarını açıkladı. Caroline Ellison’ın bu açıklamaları geride bıraktığımız hafta tanık kürsüsünde ifade veren Gary Wang’in açıklamalarını da destekliyor.

Geride bıraktığımız hafta dava kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkan FTX eski CTO’su Gary Wang, borsanın 2019 yılından bu yana müşteri fonlarını kötüye kullandığını açıklamıştı.

Caroline Ellison ayrıca şaşırtıcı bir açıklamaya imza attı. Ellison, FTX ile Binance arasında arbitraj yaptıklarını itiraf etti:

Bir coin Binance’te daha yüksek işlem görüyorsa, FTX’ten çekilip orada satabilirdik.

Alacaklıları Kandırmak

Caroline Ellison, Alameda’nın alacaklarılarıyla sahte bilançolar paylaşarak onları kandırdıklarını itiraf etti. Ellison, sahte bilançolarla Alameda’yı olduğundan daha iyi durumda gösterdiklerini belirtti. Bu sahte raporlar nedeniyle LEDN ve Genesis gibi kripto para kredi kuruluşları Alameda’ya ciddi miktarda kredi verdi.

Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried’ın Genesis’ten daha fazla kredi alabilmek için Alameda’nın bilançosuna FTX’in FTT token’ini eklemesini istediğini belirtti. CoinGecko verilerine göre 2022 yılının Eylül ayında 70 doların üzerinde işlem gören FTT şu anda sadece 1 dolara işlem görüyor.

Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried’la olan ilişkilerine 2020 yılında başladıklarını ve ara sıra geceyi birlikte geçirdiklerini söyledi. Ellison ayrıca Sam Bankman-Fried’ın ABD Başkanı olmak istediğini söyledi.

Sam Bankman-Fried, FTX çökmeden önce ABD’li politikacılarla kurduğu yakın ilişkilerle tanınıyor. Bu kapsamda hükümet, SBF’yi çok sayıda kampanya finansmanı ihlali yapmala ve rüşvetle suçluyor.