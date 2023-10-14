Bu yazımızda 2022 yılında çöken FTX imparatorluğunun kilit isimlerinden Caroline Ellison’ın hayatına yakından bakacağız.

Caroline Ellison, FTX’in çöküşüne yol açan matematik dehalarından biri ve aynı zamanda FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın (SBF) eski kız arkadaşı. 3 Ekim’de başlayan SBF davasındaki kritik tanıklardan biri olan Caroline Ellison tüm dünyanın gündeminde.

Özet:

Ellison, SBF’nin kurduğu Alameda Research’ün CEO’suydu.

Wall Street Journal’a göre FTX, borsaya para yatıran müşteri fonlarını kullanarak Alameda’ya 10 milyar dolar kredi verdi.

Ellison, FTX müşterilerinin fonlarıyla Alameda’ya aktararak kötüye kullanmakla suçlanan isimlerden biri ve hakkındaki 7 farklı suçlamayı kabul etti.

3 Ekim’de başlayan Sam Bankman-Fried davasında Caroline Ellison tanık sıfatıyla yer alıyor ve söyleyecekleri davanın seyrini değiştirebilecek cinsten.

Caroline Ellison Kimdir?

Caroline Ellison, 1994 yılında ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston eyaletinde doğdu. MIT’de akademisyen olarak çalışan Glenn ve Sara Fisher Ellison çiftinin 3 kız çoğunun en büyüğü olan Caroline, Katolik mezhebine göre yetiştirildi.

Caroline’in babası Glenn Ellison, MIT’nin Ekonomi bölümü başkanı olarak çalışırken annesi Sara Fisher Ellison ise aynı bölümde akademisyen olarak görev yapıyor.

Henüz daha çocukluk çağındayken ekonomiye fazlaca maruz kalan Caroline ve kardeşleri Bayes teoremini öğrendi. Matematik ve ekonomi konularındaki dehasıyla ailesini şaşırtan Caroline Ellison, 2008 yılındaki bir yarışmada dereceye girdi, 2011 yılındaki Uluslararası Dilbilim Olimpiyatında ABD’yi temsil etti ve ödül kazandı.

Ellison 2012 yılında Newton North Lisesi’nden mezun oldu ve Stanford Üniversitesi Matematik bölüme başladı. Üniversitedeki yıllarında Etkin Fedakarlık Kulübü’ne katılan Ellison, bu kulüpte başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Ellison, 2016 yılında Stanford Üniversitesi’nden mezun oldu.

Caroline Ellison’ın Kariyeri

Ellison, üniversiteden mezun olduktan sonra New York’ta Jane Street’te staj yaparak kariyerine başladı. Sam Bankman-Fried ile Caroline Ellison bu şirkette tanıştı. Ortak ilgi alanları nedeniyle birbirleriyle iletişimi koparmayan ikili, 2018 yılında kahve içmek için San Fransisco’da bir araya geldi.

Sam Bankman-Fried bu görüşmede Ellison’a 2017 yılında Tara Mac Aulay ile birlikte kurduğu kripto para hedge fonu Alameda Research’te iş teklif etti. Ellison bu teklifi, kripto paralarla işlem yapma konusundaki heyecanı ve bağışta bulunmak için para kazanma isteği nedeniyle kabul ettiğini açıkladı.

Jane Street’ten Alameda Research’e geçişinde zorlandığını itiraf eden Caroline Ellison, her konuda uzman olmak istediğini ancak kripto paralar konusunda bilmediği çok şey olduğunu farkettiğini itiraf etti. Ellison, Alameda Research’te işe başladıktan iki hafta sonra annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde hayatının en büyük hatasını yaptığını söyledi.

O dönemde Ellison, Alameda Research’teki diğer çalışanlardan daha fazla deneyime sahipti. Ellison, 2021 yılında Sam Trabucco ile birlikte Alameda Research’ün eş CEO’su oldu. 2022 yılının Ağustos ayında Sam Trabucco eş CEO’luk görevinden istifa etti ve Caroline Ellison Alameda’nın CEO’su oldu. Forbes, 30 Yaş Altı 30 Listesi’nde Caroline Ellison’a yer verdi.

2021 yılında Sam Bankman-Fried, şirketlerinin genel merkezini Hong Kong’dan Bahamalar’a taşıdı. Burada 30 milyon dolarlık bir çatı katı dairesinde FTX ve Alameda’nın 10 kişilik yönetim ekibi yaşıyordu ve Ellison da bunlardan biriydi.

Bu ekipteki kişilerin birbirleriyle açık ilişki içerisinde olduğuna dair raporlar medyaya yansıdı. 2021 yılında FTX imparatorluğu güç kazanırken SBF’nin şöhreti arttı, Caroline Ellison ise gölgede kaldı.

6 Kasım 2022’de CoinDesk’te yayınlanan bir makale, FTX imparatorluğu, Sam Bankman-Fried ve Caroline Ellison için sonun başlangıcı oldu. Bu makalede Alameda’nın bilançosu ve FTX ile ilişkisi hakkında çeşitli iddialara yer verildi. Bu iddialara hızlı bir şekilde yanıt veren Ellison, Alameda’nın 10 milyardan fazla ek varlığa sahip olduğunu açıkladı.

Wall Street Journal ve The New York Times’a göre Caroline Ellison 9 Kasım’da bir video konferans düzenleyerek çalışanlarıyla bir araya geldi ve onlara FTX’teki müşteri fonlarını izinsiz bir şekilde kullandıklarını itiraf etti. Caroline Ellison toplantıda, SBF ve FTX’in üst düzey yöneticileri Nishad Singh ve Gary Wang’ın bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Sonuç olarak 11 Kasım 2022 tarihinde FTX ve bünyesindeki 100’ü aşkın şirket iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu başvurunun ardından FTX’in yeni CEO’su John Ray III, Caroline Ellison’ın görevine son verdi.

2023 yılının Mart ayında yayınlanan mahkeme belgeleri Ellison’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin şirketten yüz milyonlarca dolarlık ödeme aldığını gösteriyor.

Caroline Ellison Hakkındaki Suçlamalar

2022 yılının Aralık ayında Caroline Ellison, WilmerHale’dan Stephanie Avakian’ı avukatı olarak görevlendirdi. Caroline Ellison, 18 Aralık’ta hakkındaki 7 farklı suçlamayı kabul etti. Aynı gün FTX’in CTO’su Gary Wang de hakkındaki suçlamaları kabul etti.

23 Aralık’ta açıklanan mahkeme tutanaklarına göre Caroline Ellison, Yargıç Ronnie Abrams’a kendisinin ve diğer yöneticilerin FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çalmak için komplo kurduğunu, yatırımcıları ve kredi verenleri yanılttıklarını itiraf etti.

Caroline Ellison Yargıç Ronnie Abrams’a Sam Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticilerinin Alameda Research’ten milyarlarca dolarlık gizli kredi aldığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Caroline Ellison, mahkeme tarafından belirlenecek miktarda tazminat cezası ödemeyi de taahhüt etti.

Caroline Ellison’ın Özel Hayatı

Alamede Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison’ın, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’la romantik bir ilişki içerisinde olduğuna dair iddialar, bu şirketlerin eski çalışanları tarafından ortaya atıldı.

Sam Bankman-Fried kefaletle ev hapsine alındığı süreçte eski kız arkadaşı Caroline Ellison’ın kişisel günlüğünü medyaya sızdırdı. Bu gelişmenin ardından mahkeme, Sam Bankman-Fried’ın kefaletini iptal etti. Ellison’ın sızdırılan günlüğünde şu ifadeler yer alıyordu:

Her gün işten eve gidip telefonu kapatıp bir kadeh içki içerek her şeyden uzaklaşmak için sabırsızlanıyorum.

Ellison sızdırılan günlüklerde ayrıca, Alameda konusundaki heyecanının önemli ölçüde azaldığını, liderlik” ve “kararlılık” gibi vasıflarda kendisini eksik hissettiğini belirtiyor.