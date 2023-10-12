Caroline Ellison, FTX’in Çin hükümetine 100 milyon dolar rüşvet verdiğini açıkladı.

Alameda eski CEO’su Caroline Ellison, Çarşamba günü mahkemede ifade verdi. Ellison, Sam Bankman-Fried ile birlikte FTX’te işlediği suçlar hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Caroline Ellison FTX’in, müşteri fonlarını çalmanın yanı sıra el konulan token’leri kurtarmak için Çin hükümetine 100 milyon dolar rüşvet verdiğini açıkladı.

FTX’in Yolsuzlukları

Inner City Press’in haberine göre, Carline Ellison, Alameda’nın fonlarını kurtarmak için yaptığı girişimlerin başarısız olmasının ardından rüşvete başvurduğunu açıkladı. Caroline Ellison konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Avukat tutmayı denedik ancak işe yaramadı. Başkalarının hesaplarını kullandık. Bana bunu Ryan Salame tavsiye etti. Ancak bu da işe yaramadı.

Caroline Ellison tüm bunların işe yaramamasının ardından Çin hükümetiyle bağlantılı iki Çinli şahısla çalıştıklarını açıkladı. Bu isimlerden David Ma, FTX’in kara para aklama soruşturması nedeniyle el konulan 1 milyar dolarlık fonları kurtarmak için çözüm yolu sundu. Her ne kadar diğer üst düzey yöneticiler bu yönteme itiraz etse de Sam Bankman-Fried, David Ma’nın teklifi kabul etti.

Caroline Ellison bu durumu şu şekilde açıkladı:

Sam, Ma’nın bu kripto adreslerine 100 milyon dolar gönderirsek dondurulan hesaplarımızı kurtarmamızı sağlayacak bir yol bulduğunu söyledi.

Caroline Ellison o sırada 100 milyon dolarlık rüşveti kime vereceklerini bilmediğini ifade etti.

Başlangıçta ABD Adalet Bakanlığı, SBF’yi Çin hükümetine 40 milyon dolar rüşvet vermekle ve ABD’de seçim kampanyası finansmanı ihlalleriyle suçlanıyordu. Ancak her iki suçlama da düşürüldü.

Sam Bankman-Fried’ın Çılgın Fikirleri

Caroline Ellison, “Sam’in Çılgın Fikirleri” adlı bir liste hazırladığını ve bu listeyi sürekli olarak güncellediğini de itiraf etti. Bu listede Sam Bankman-Fried’ın yapmayı düşündüğü çılgın fikirler yer alıyordu.

Örneğin bunlar arasında Snapchat’i satın almak, düzenleyicilerin Binance’e baskı yapmasını sağlayarak borsayı çökertmek gibi dikkat çeken detaylar yer alıyor.

Caroline Ellison ayrıca SBF’nin Semafor adlı haber ajansına yatırım yaptığını, Vox ve Forbes’a da yatırım yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi. Caroline Ellison eski sevgilisi Sam Bankman-Fried’ın “eksantrik bir kurucu” olarak imajını geliştirmek için The Big Short adlı kitabın yazarı Michael Lewis ile sık sık bir araya geldiğine de dikkat çekti.

Ellison, SBF’nin sırf tuhaf biri olarak görülmek için saçlarını taramadığını ve Toyota Corrolla kullandığını ifade etti.

Tüm bu magazinsel haberlerin yanı sıra Caroline Ellison, Alameda’yı iyi durumdaymış gibi göstermek için çaba sarfettiklerini söyledi. Örneğin 2022 yılında Genesis, Alameda’ya verdiği 400 milyon dolarlık kredinin ödenmesini talep etmiş ve şirketin güncel bilançosunu talep etmişti.

Caroline Ellison, Alameda’nın bu sorunun üstesinden gelmek için FTX’teki müşteri fonlarından izinsiz bir şekilde 10 milyar dolar aldığını açıkladı. Caroline Ellison şunları kaydetti:

Benden bilançomuzu risksiz göstermek için alternatif yollar bulmamı istedi. Alameda’nın bilançosundaki bazı şeyleri gizlememi istedi.

Sonuç olarak Caroline Ellison, Genesis’e göndermek üzere Alameda’nın bilançosunun 7 farklı versiyonunu hazırladı. SBF bu bilançolar arasından Alameda’nın 9,9 milyar dolarlık bütçe açığını göstermeyen raporu seçti.