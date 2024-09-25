Eski Alameda Research CEO’su iki yıl hapis yatacak.

Kripto para borsası FTX’in iflas süreci, geçtiğimiz iki yılda sektörün gündemini epey geçti. Bahamalar merkezli borsa, ABD’de Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunduğunda, borsa ve yöneticilerin yasa dışı birçok eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın (SBF) yargılaması sona erdi. Kardeş şirket Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison’ın davası ise devam ediyordu. O davada karar çıktı.

Ellison’a Hapis Cezası

Aynı zamanda SBF’nin eski kız arkadaşı olan Caroline Ellison, dün görülen duruşmada iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcılık suçundan yargılanan Ellison, yetkililerle iş birliği yaptığı ve SBF’nin davasında da tanık olarak yer aldığı için düşük bir ceza aldı.

Ellison’ın teslim olmak için 45 günü var. Eski CEO’nun ayrıca 11 milyar doları ABD hükümetine teslim etmesi gerekiyor.

Davaya bakan halim Lewis Kaplan, Ellison’ın suistimal edildiğini vurguladı:

Korunmasız durumdaydın ve suistimal edildin. Gerçekten pişmansın. 30 yıldır çok iş birlikçi gördüm, Ellison gibisini görmedim.

Ellison, hapis cezasının yüzde 75’ini tamamladıktan sonra şartlı tahliye için başvurabilecek. Hapis cezası tamamlandıktan sonra üç yıl denetimli serbestlik uygulanacak.

SBF 25 Yıl Aldı

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın dava süreci mart ayında tamamlandı. Müşterilerin varlıklarını zimmetine geçirdiği tespit edilen ve dolandırıcılıktan suçlu bulunan SBF, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davaya bakan Kaplan’a göre SBF, yaptıklarından pişman değildi. SBF’nin avukatları temyiz için başvurdu.

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FTX ve Alameda, yetkililer ile yaptıkları anlaşma kapsamında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) ayrıca 12,7 milyar dolara ödeme yapacak.