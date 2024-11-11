Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı olarak göreve başlayacağına ilişkin haberler ADA fiyatında yükselişi tetikledi.

Cardano, 10 aydır devam eden yatay trendi yukarı yönlü kırarak boğa koşusuna başladı. Donald Trump’ın ABD’nin 47. başkanı seçilmesinin ardından kripto piyasaları hızla yükselişe geçti. Bitcoin 82.379 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi.

Ancak ADA fiyatı başlangıçta nispeten durgun kaldı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan Cardano’nun kurucusunun ABD’nin 47. başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı olacağına yönelik söylentiler, ADA fiyatında yükselişi tetikledi. Bu söylentiler, yatırımcıların ADA’ya ilişkin güvenini arttırdı. Sonuç olarak Cardano (ADA) fiyatı son bir haftalık süreçte %78,4 oranında değer kazanarak 0,6425 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Charles Hoskinson, yakın zamanda katıldığı bir podcast’te Trump’ın kripto danışmanı olmayı kabul ettiğini doğruladı ve sektördeki düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi hedeflediğini belirtti. Bu açıklama, ADA fiyatının uzun süredir devam eden bir konsolidasyonun ardından yükselişe geçmesini sağladı. ADA’nın piyasa dinamikleri bu gelişmeyle birlikte değişirken, kısa vadede fiyatın 0,8 ila 1 dolara ulaşması bekleniyor. Fiyatın mevcut ayı trendinin üzerine çıkmasıyla, Cardano fiyatının kısa sürede tüm zamanların en yüksek seviyesini zorlayabileceği öngörülüyor.

ADA fiyatı, 7 aylık bir direnç boyunca konsolide olduktan sonra simetrik üçgen formasyonundan çıkış yaptı. Fibonacci seviyelerine göre fiyat 0,23 seviyesinden 0,618’e kadar yükselerek 0,6 doların üzerine ulaştı. Ancak, fiyatın 2024 yılının dördüncü çeyreğinde ayı moduna giren Gaussian kanalını aşamaması ve DMI göstergesindeki ayı sinyali, rallinin öncesinde küçük bir geri çekilme olabileceğine işaret ediyor.

Analistler, Cardano fiyatında kısa vadede 0,45 dolar altına bir düzeltme bekliyor. Ancak 2025’in ilk haftalarında piyasadaki kripto para dostu düzenleme beklentileri yatırımcıların iyimserliğini arttırabilir. Bu senaryoda ADA fiyatının 2021 yılındaki gibi güçlü bir yükseliş yaşamasıyla sonuçlanabilir.