Cardano’da (ADA) son dönemde yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte eleştiriler de arttı. Hatta bazıları Cardano’yu (ADA) “ölü coin” olarak nitelendirmeye başladı.

Bu eleştirilerin temelinde, ADA’nın fiyat hareketlerindeki zayıflık ve uzun süredir devam eden düşüş trendi yer alıyor. Ancak Cardano, yapay zeka (AI) alanında attığı adımlarla bu olumsuz algıyı tersine çevirebilir ve ADA’nın geleceği için yeni bir sayfa açabilir.

Cardano ve “Ölü Coin” Spekülasyonları

Cardano, son birkaç yılda dalgalı bir fiyat performansı sergiledi ve bu durum, kripto para birimini “ölü coin” olarak etiketleyen eleştirilerin artmasına neden oldu. Analizler, ADA’nın son dönemde bazı fiyat artışları gösterdiğini, ancak 1 dolar seviyesine ulaşmakta sürekli olarak zorlandığını gösteriyor. Ayrıca, ADA’nın makroekonomik olaylara diğer kripto varlıklar kadar hızlı tepki vermemesi, olumsuz algının güçlenmesine yol açtı.

Yine de, Cardano hala en büyük dijital varlıklar arasında yer alıyor. CoinMarketCap verilerine göre, ADA’nın piyasa değeri 12 milyar doları aşarak, kripto para dünyasında üst sıralarda kalmayı başardı.

Hoskinson’ın Yapay Zeka Vizyonu ve ADA’nın Geleceği

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kısa süre önce bir yapay zeka konferansında yaptığı konuşmada, blockchain teknolojisi ile AI’nin birleşim potansiyelini vurguladı.

A 🧵 about the key points that @IOHK_Charles addressed in his keynote at @Ai4Conferences 2024 about the challenges of merging blockchain and AI. AI could leverage blockchain as an incentive & trust layer to build decentralized marketplaces for data, models and inference. 1/n pic.twitter.com/kxZw4ZlrvN — Romain Pellerin (@rom1_pellerin) August 14, 2024

Hoskinson’ın bu vizyonu, ADA’nın yapay zeka sektöründe nasıl bir rol oynayabileceği konusunda yatırımcıların dikkatini çekti. Yapay zeka ile entegrasyon, ADA’nın diğer altcoinlerden farklılaşmasına yardımcı olabilir ve platformun daha da büyümesine katkıda bulunabilir.

ADA’nın Fiyat Hareketleri ve Teknik Göstergeler

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,4 oranında değer kazanan ADA, 0,3367 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik analiz verileri ADA’da Göreceli Güç Endeksi (RSI) 42,25 seviyesinde, yani nötr bir bölgede yer aldığını ve aşırı satım bölgesine doğru ilerlediğini gösteriyor. MACD göstergesi ise sıfır seviyesinde kalırken, sinyal hattı hafifçe negatif bölgede seyrediyor.

Bu teknik göstergeler, satış baskısının azalmakta olduğunu ve ADA’nın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kırılma gerçekleştirmesi durumunda, potansiyel bir fiyat dönüşünün yaşanabileceğini işaret ediyor. Ancak, ADA’nın mevcut seviyenin altında kalması, mevcut düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor.

Son olarak Coinglass verileri, ADA’nın Funding Rate’inin genellikle pozitif bir eğilim gösterdiğini ancak son zamanlarda dalgalandığını ortaya koyuyor. Bu durum, piyasada belirsizlik olduğunu ve şu anda düşüş eğiliminin baskın olduğunu şeklinde yorumlanıyor.