Cardano’da (ADA) son dönemde yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte eleştiriler de arttı. Hatta bazıları Cardano’yu (ADA) “ölü coin” olarak nitelendirmeye başladı.

Bu eleştirilerin temelinde, ADA’nın fiyat hareketlerindeki zayıflık ve uzun süredir devam eden düşüş trendi yer alıyor. Ancak Cardano, yapay zeka (AI) alanında attığı adımlarla bu olumsuz algıyı tersine çevirebilir ve ADA’nın geleceği için yeni bir sayfa açabilir.

Cardano, son birkaç yılda dalgalı bir fiyat performansı sergiledi ve bu durum, kripto para birimini “ölü coin” olarak etiketleyen eleştirilerin artmasına neden oldu. Analizler, ADA’nın son dönemde bazı fiyat artışları gösterdiğini, ancak 1 dolar seviyesine ulaşmakta sürekli olarak zorlandığını gösteriyor. Ayrıca, ADA’nın makroekonomik olaylara diğer kripto varlıklar kadar hızlı tepki vermemesi, olumsuz algının güçlenmesine yol açtı.

Yine de, Cardano hala en büyük dijital varlıklar arasında yer alıyor. CoinMarketCap verilerine göre, ADA’nın piyasa değeri 12 milyar doları aşarak, kripto para dünyasında üst sıralarda kalmayı başardı.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kısa süre önce bir yapay zeka konferansında yaptığı konuşmada, blockchain teknolojisi ile AI’nin birleşim potansiyelini vurguladı.

A 🧵 about the key points that @IOHK_Charles addressed in his keynote at @Ai4Conferences 2024 about the challenges of merging blockchain and AI.

AI could leverage blockchain as an incentive & trust layer to build decentralized marketplaces for data, models and inference.

— Romain Pellerin (@rom1_pellerin) August 14, 2024