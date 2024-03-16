Cardano ağındaki aktif cüzdan sayısı yükselişe geçti. Ancak bu süreçte ADA fiyatı hareketsiz kalmaya devam ediyor.

Cardano blockchain’indeki kullanıcı etkileşiminde geride bıraktığımız ay önemli bir artış yaşandı. Cardano tabanlı merkezsiz kripto para borsası Danogo’ya göre ağdaki aktif cüzdan sayısı, ayın en düşük seviyelerinden %30’luk bir artış yaşadı ve 600 bin seviyesine yükseldi.

Kripto para analitik platformu DefiLlama’nın verileri ise Cardano ağındaki aktif cüzdan sayısı da yükselişte. Bu süreçte Cardano ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de yükseliş trendini sürdürüyor. Öyle ki Cardano ağındaki merkezsiz borsalara (DEX) ve kredi platformlarının TVL’sinde çift haneli oranlarda artışlar yaşandı.

ADA’da Son Durum Ne?

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağı Hypelredger’ın FireFly API’si ile entegre etmeyi planlıyor ve böylelikle web3 uygulamalarını oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu entegrasyonun başarılı olması durumunda Cardano ağının ölçeklenebilirliği ve verimliliği artacak.

ADA fiyatı şimdiye kadar Cardano ağındaki büyümeye ve geliştirmelere ayak uydurmakta zorlandı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,2 oranında değer kazanan ADA, 0,70 dolar bandında işlem görüyor. Her ne kadar ADA son bir aylık süreçte yaklaşık %35 oranında değer kazansa da rakip bazı altcoin’lerin çok gerisinde kaldı.

ADA’nın yanı sıra suskunluğunu koruyan bir diğer popüler kripto para ise XRP. Neredeyse tüm kripto paralar tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken XRP ise bu konuda tereddüt ediyor. Analistler ve uzmanlar, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının ardından XRP’nin boğa koşusuna başlayabileceğine inanıyor.