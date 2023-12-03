IOG’nin (Input Output Global) hazırladığı en son raporda Cardano ağındaki geliştirmelere yer verdi. Cardano’nun geliştiricisi IOG tarafından hazırlanan rapor, ağda 150 projenin başlatıldığını, 1.304 projenin geliştirilmeye devam edildiğini ve 9,1 milyon yerel token’in yaratıldığını gösteriyor.

IOG raporu, Cardano ekosistemindeki geliştirmeleri ve teknoloji ile topluluk taraflarındaki ilerlemeleri gözler önüne seriyor. Cardano ağında çeşitli alanlarda yapılan geliştirmelerin ele alındığı raporda ağ aktivitesine ilişkin önemli istatistiklere yer veriliyor.

Rapora göre Cardano ağında 150 yeni proje başlatıldı, 1.304 projenin geliştirilmesine devam edildi. Rapor ayrıca 9,1 milyon yerel token yaratıldığını ve 81.447 token politikasının oluşturulduğunu gösteriyor. Bu da Cardano ağının token yaratma yeteneklerindeki çeşitliliği gösteriyor.

Ağda gerçekleştirilen 79,2 milyon işlem de ağın güvenilirliğini ve benimsenmesindeki artışı gösteriyor. Raporda Cardano’nun ağ aktivitesindeki artış ve ekosistemdeki genişlemenin yanı sıra geliştirmelerden de bahsediliyor. Rapora gçre Cardano geliştiricileri ölçeklendirme çözümleri, node verimliliğinin artırılması ve genel olarak arka uç altyapısının iyileştirilmesi için çalışıyor.

Cardano’nun (ADA) Geleceği

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin de etkisiyle Cardano (ADA) son dönemde kaydettiği performansla yatırımcısını sevindirdi. ADA son bir aylık zaman diliminde yaklaşık %25 oranında değer kazandı. Bununla birlikte CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Cardano’da (ADA) yatırımcıların yarısından fazlası hala zararda. IntoTheBlock’un son verilerine göre, ADA sahiplerinin yalnızca %35,71’i kârda. Diğer kripto para birimleriyle karşılaştırdığımızda Cardano’da (ADA) bu oranın oldukça düşük olduğu göze çarpıyor.