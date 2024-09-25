Cardano (ADA) 13,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasındaki 11. en büyük proje konumunda.

Özet:

Uzun bir süre sonra ADA fiyatı yeniden 0,40 dolar sınırına yaklaştı. ADA’daki bu yükseliş, balina aktivitesindeki artışla desteklenmiş olabilir.

ADA’da RSI metriği kısa süre önce 81’e yükseldi ve aşırı alım baskısına işaret ediyor. Bu da analistlerin yükseliş öngörülerine rağmen ADA’nın fiyat düzeltmesine gidebileceğine işaret ediyor.

Cardano (ADA) son 24 saatte kripto para piyasasında en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. CoinGecko verilerine göre günlük bazda 0,3925 dolara kadar yükselen ADA, böylelikle son 1 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu süreçte ADA’nın piyasa değeri de 14 milyar dolara yükseldi. Böylelikle ADA piyasa değeri en yüksek kripto paralar sıralamasında 11. sıraya geri döndü.

ADA’daki bu yükseliş, üç önemli metrikteki olumlu değişimlerle aynı dönemde geldi. IntoTheBlock verilerine göre Kârdaki Yatırımcılar göstergesi günlük bazda %10,5 oranında artış yaşadı. Şu anda ADA yatırımcılarının %31’i kârlı, %66’sı ise zarar pozisyonunda.

Bu metrik, Ağustos ayının başındaki piyasa çöküşü sırasında çok daha kötü bir durumdaydı. O dönemde ADA fiyatı 0,27 dolara gerileyerek son yedi ayın en düşük seviyesini kaydetmişti. IntoTheBlock’un Kârdaki Yatırımcılar metriği ise %0,35 seviyesindeydi.

Yükselişi destekleyen bir diğer önemli metrik ise büyük işlem hacmi (her biri 100.000 doları aşan on-chain işlemler). Bu tür işlemlerin hacmi, 25 Eylül’de 6,6 milyar dolara ulaşarak 24 saatte %12’lik bir artış kaydetti.

Son olarak, ADA’nın NVT (ağ değeri/işlem hacmi) oranı da dikkat çekiliyor. Şu anda bu metrik 2,7 seviyesinde ve bu, tokenin düşük değerli olduğunu ve potansiyel bir yükselişe hazır olduğunu gösteriyor.

Popüler analist CryptoBullet, ADA’da yükseliş öngören kişiler arasında yer alıyor. X hesabı üzerinden ADA’ya ilişkin paylaşımda bulunan analist varlığın gelecek yıl 1,80 dolara yükselebileceğini ve sonrasında ise 0,15 dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

ADA’da RSI Düzeltmeye İşaret Ediyor

İlgili varlığın fiyatındaki değişi ve hızı ölçen RSI indikatörü, ADA’nın kısa vadede düzeltmeye gidebileceğine işaret ediyor. RSI indikatörü fiyat hareketlerini 0 ile 100 arasında puanlar. 70’in üzerindeki değerler varlığın aşırı alım baskısına maruz kaldığı şeklinde yorumlanır ve düzeltme sinyali olarak değerlendirilir.

Şu anda Cardano’da (ADA) RSI indikatörü 24 Eylül’de 81’e kadar yükseldi ve 25 Eylül Çarşamba günü itibariyle 70 seviyesinde seyrediyor.