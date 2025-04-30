Popüler bir analist, Cardano’yu (ADA) kripto para piyasasındaki en güçlü projelerden biri olarak tanımladı. ADA son günlerde kayda değer fiyat artışları yaşarken analistler, hem kısa hem de uzun vadede yükseliş senaryolarına işaret ediyor.

Özet:

Kısa vadeli ADA fiyat tahminleri 0,88 dolar ile 1,33 dolar arasında şekilleniyor.

Bazı analistler, ADA fiyatının uzun vadede 10 dolara yükselebileceğine inanıyor. Ancak bu tahminin gerçekleşebilmesi için ADA’nın toplam piyasa değerinin 350 milyar doları aşması gerekiyor.

ADA Büyük Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Cardano’nun yerel token’ı ADA, kripto para piyasasındaki genel toparlanma sonrası geçen hafta boyunca %11 değer kazandı. CoinGecko verilerine göre şu anda ADA 0,71 dolar civarından işlem görüyor ve analistler daha fazla yükseliş potansiyeli olduğuna inanıyor.

Popüler X (eski adıyla Twitter) analisti Ali Martinez, ADA’nın 0,74 dolar seviyesinde “önemli bir dirençle” karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Martinez’e göre bu seviyenin aşılması, fiyatın 0,88 dolara kadar tırmanmasının önünü açabilir.

Başka analistlere göre ise hedef daha yüksek. X kullanıcısı Crypto King, ADA’nın son dönemde “çok iyi konsolide olduğunu” ve 0,60-0,70 dolar aralığında kalmayı sürdürmesi halinde 1 dolara yükselebileceğini söylüyor.

Token Talk isimli başka bir X kullanıcısı da ADA’nın yaklaşık 0,70 dolar seviyesinde yatay seyrettiğini ve 1,20 ila 1,30 dolar aralığına kadar çıkabileceğini öngörüyor. Uzun vadeli olarak ise 2029’a kadar 10 dolar tahmini paylaşılıyor.

Bu senaryo gerçekleşirse, ADA’nın mevcut 36 milyar adetlik arzı göz önüne alındığında piyasa değerinin yaklaşık 360 milyar dolara yükselmesi gerekiyor. Şu anda ADA’nın piyasa değeri 25 milyar dolar seviyesinde, bu da böyle bir artışın bugünkü piyasa koşullarında oldukça zor olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, 2,2 milyon takipçili X analisti Lucky de ADA’ya olumlu bakan isimler arasında. Birkaç gün önce yaptığı paylaşımda, ADA’nın 1,60 dolar seviyesini aşabileceğini belirterek Cardano’yu “kripto dünyasının en güçlü projelerinden biri” olarak nitelendirdi.

ADA için Yükselişi Tetikleyebilecek Etkenler

Cardano’da (ADA) yükselişi tetikleyebilecek en önemli etkenlerden bir diğer ise ABD’de spot ADA ETF’lerinin olası onayı olabilir. Grayscale, böyle bir yatırım aracı için başvuru yaptı ve SEC, Şubat ayında başvuruyu resmi olarak değerlendirmeye aldığını duyurdu.

Eğer spot ADA ETF’leri onaylanırsa bu ürün, kurumsal ve bireysel yatırımcıların ADA’ya erişimini kolaylaştıracak. Polymarket verilerine göre bu ETF’nin 2025 sonuna kadar onaylanma olasılığı %45 civarında.

Bunun dışında, Cardano’nun büyük bir ortaklık açıklaması da fiyat üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Ripple ile olası bir iş birliğine dair söylentiler dolaşsa da şu an için resmi bir gelişme bulunmuyor.