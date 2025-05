Cardano Vakfı, hazinedeki ADA varlıklarına ilişkin kapsamlı bir denetim raporu açıklamaya hazırlanıyor.

Gelişme, platformun kurucusu Charles Hoskinson’ın 600 milyon dolardan fazla değerde ADA’yı uygunsuz şekilde yönettiği iddialarının ardından geldi.

Tartışmanın merkezinde, 2021’deki Allegra hard fork’u sırasında gerçekleşen bir transfer yer alıyor. Yaklaşık 619 milyon dolar değerindeki 318 milyon ADA, ön satış adreslerinden alınarak doğrudan Cardano rezervlerine aktarıldı. Bu işlem, Hoskinson’ın blockchain defteri üzerinde tek taraflı kontrol sağladığı yönündeki suçlamaları beraberinde getirdi.

In 2021, Charles Hoskinson unilaterally used his genesis keys to REWRITE the Cardano ledger and take control of ₳318m ($619m)

By comparison, when the DAO hack happened in 2016, the Ethereum community forked over $60m.

One of the largest ledger reorgs in blockchain history: 🧵

