Cardano Vakfı, hazinedeki ADA varlıklarına ilişkin kapsamlı bir denetim raporu açıklamaya hazırlanıyor.

Gelişme, platformun kurucusu Charles Hoskinson’ın 600 milyon dolardan fazla değerde ADA’yı uygunsuz şekilde yönettiği iddialarının ardından geldi.

Tartışmanın merkezinde, 2021’deki Allegra hard fork’u sırasında gerçekleşen bir transfer yer alıyor. Yaklaşık 619 milyon dolar değerindeki 318 milyon ADA, ön satış adreslerinden alınarak doğrudan Cardano rezervlerine aktarıldı. Bu işlem, Hoskinson’ın blockchain defteri üzerinde tek taraflı kontrol sağladığı yönündeki suçlamaları beraberinde getirdi.

In 2021, Charles Hoskinson unilaterally used his genesis keys to REWRITE the Cardano ledger and take control of ₳318m ($619m) By comparison, when the DAO hack happened in 2016, the Ethereum community forked over $60m. One of the largest ledger reorgs in blockchain history: 🧵 — masato_alexander (@masatoalexander) May 7, 2025

İddialar NFT sanatçısı Masato Alexander tarafından gündeme getirildi. Alexander, Hoskinson’ın “genesis anahtarı” kullanarak defteri yeniden yazdığını öne sürdü. İşlemi, ADA’ların orijinal sahiplerine ait izleri blockchain’den silip, rezerve aktaran iki aşamalı bir operasyon olarak tanımladı. Ayrıca “Move Instantaneous Rewards” (MIR) özelliği aracılığıyla rezervden ADA çekildiğini belirtti.

Alexander’a göre token sahiplerinin büyük bölümü fonlarına yeniden erişemedi. Yatırımcıların onayı olmadan bu büyüklükte bir transferin nasıl gerçekleştiği ise önemli bir soru işareti yarattı.

Hoskinson, 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, fonların büyük çoğunluğunun ICO yatırımcıları tarafından çekildiğini ya da Intersect isimli yönetişim kuruluşuna bağışlandığını söyledi. Intersect’in geçici direktörüne göre kuruluşa aktarılan miktar yalnızca 7 milyon dolar. Geriye kalan yüz milyonlarca ADA’nın nerede olduğu ise belirsiz.

Eleştirmenler, fonların şeffaf biçimde izlenemediğini ve stake edilerek 25 milyon ADA daha kazandırıldığını öne sürdü.

The one advantage in a crisis or an event that tests people is that you rapidly get to see who your friends truly are and who's fairweather. I'd like to thank all the support and kind words both privately and publicly. The downside is that I believe there will be a cold… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 18, 2025

Topluluğun kendisine duyduğu güvenin sarsıldığını söyleyen Hoskinson, “Bu durumu kişisel algılamamak mümkün değil,” dedi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, güçlü kanıtlar olmadan suçlanmanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Denetim raporunun yayımlanmasının ardından X hesabını bir medya ekibine devretmeyi ve kamuya açık yayın formatını değiştirmeyi planladığını belirtti.

Denetim raporunun, ADA transferlerine ve hazine kullanımına dair netlik kazandırması bekleniyor. Ancak raporun, topluluk içindeki güvensizliği tamamen ortadan kaldırması zor görünüyor. Tartışmalar, Cardano’nun ilk token dağıtımıyla ilgili eski endişeleri yeniden gündeme getirdi ve blokzincir projelerinde hesap verebilirlik konusunu yeniden tartışmaya açtı.

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ADA Fiyatında Düşüş

Hazinenin kötü yönetildiğine dair iddiaların ardından ADA fiyatı yüzde 4,6 düşüşle 0,7352 dolara geriledi. Aynı süreçte işlem hacmi yüzde 27 artarak 1,05 milyar dolara ulaştı.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, verdiği son röportajda platformun uzun vadeli hedeflerine bağlı kaldıklarını ve mevcut eksikleri gidermek için net bir stratejileri olduğunu söyledi. “Nelerin yanlış gittiğini biliyoruz ve nasıl düzelteceğimizi de.” ifadesini kullandı.