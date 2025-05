Son günlerde %5 değer kaybeden ADA, şu anda 0,75 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ancak zincir üstü veriler ve ağ gelişmeleri, fiyatın yönünü değiştirebilecek iki güçlü katalizöre işaret ediyor.

ETF’ler gibi regüle yatırım araçlarının eksikliği nedeniyle, balinaların hareketleri altcoin piyasasında özellikle belirleyici oluyor. ADA da bundan etkileniyor. Örneğin Şubat ayı sonlarında balinalar satış yapınca fiyat hızla düşmüştü.

Ancak son veriler farklı bir tablo çiziyor. Blockchain analisti Ali Martinez, sadece son bir haftada balinaların 180 milyon ADA topladığını bildirdi. CoinMarketCap’e göre toplam arzın %36’sı, yani 13 milyar ADA, şu anda balinaların elinde bulunuyor.

Whales have bought over 180 million #Cardano $ADA in just the past week! pic.twitter.com/hOmii47pKo

Bu ölçekte bir birikim, Cardano’nun uzun vadeli potansiyeline olan güveni işaret ediyor ve genellikle fiyat açısından boğa sinyali olarak görülüyor.

Fiyatı destekleyebilecek ikinci büyük gelişme ise ağ tarafında yaşandı. Cardano’nun arkasındaki ekip olan IOG, dün yaptığı açıklamayla Bitcoin Ordinals’ın artık BitVMX framework üzerinden Cardano ağına köprülenebileceğini duyurdu.

Bu sayede iki farklı blokzincir, Cardano’nun esnekliğiyle Bitcoin’in güvenliğini birleştirerek, yeni nesil finansal araçlar ve hizmetlerin önünü açacak.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

Popüler YouTuber ve X içerik üreticisi Dan Gambardello, bu gelişmenin ADA için 10 dolar hedefinin yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Hem balina ilgisinin yeniden canlanması hem de teknik entegrasyonlar, ADA’nın fiyat potansiyelini artıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak Cardano balinalarının yeniden sahneye çıkması ve Bitcoin Ordinals entegrasyonu, ADA fiyatı için güçlü katalizörler olabilir. Bu gelişmeler, uzun vadede ADA’nın çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak yatırımcıların yüksek volatiliteye karşı dikkatli olması gerekiyor.

