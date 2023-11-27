2024 yılı Cardano (ADA) için nasıl geçecek? Konsolidasyon süreciyle mi, hafif bir yükselişle mi yoksa %3.000’lik astronomik bir artışla mı?

Özet:

Cardano (ADA) 2023 yılının ilk 11 ayında yaklaşık %70 oranında değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzmanlar, ADA fiyatındaki yükseliş trendinin 2024 yılında da devam edeceğini ve varlığın yeni yılda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

2024 yılı Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri: Twitter’daki ünlü kripto para analistlerinden Ali Martinez, Cardano (ADA) fiyatının 2024 yılının yaz aylarına kadar 10 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Dan Gambardello ise Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının ardından varlığın piyasa değerinin 400 milyar dolara yükseleceğini ve fiyatının ise 11 dolarla rekor kıracağını öngörüyor.

2025 Yılı Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri: Kripto para analisti FieryTrading ise geçmişteki piyasa döngülerinden yola çıkarak Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının ardından ADA fiyatının 35 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

2024 Yılı Cardano’nun (ADA) Yılı mı Olacak?

Cardano (ADA) fiyatı 2023 yılının başından bu yana %70 oranında değer kazandı. Böylelikle ADA, 2023 yılında en iyi performans gösteren varlıklar arasında yerini aldı. Önde gelen analistler ve uzmanlar Cardano (ADA) fiyatının 2024 yılında yükseliş trendini koruyacağını öngörüyor. Bazıları ise ADA fiyatının 2024 yılında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru kıracağı görüşünde.

Bu isimlerden biri de Twitter’daki kripto para analistlerinden Ali Martinez. Cardano (ADA) fiyatının 2024 yılında 10 dolara yükseleceğini öngören Ali Martinez, bu tahminine gerekçe olarak teknik analiz göstergelerini ve konsolidasyon seviyelerini gösterdi.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello ise Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının ardından ADA fiyatının 11 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Gambardello ilginç bir şekilde Cardano’nun piyasa değerinin 400 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor.

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