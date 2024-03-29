AI projelerinin birleşmesiyle piyasaya sürülecek ASI’nin hangi blockchain’lerde olacağı açıklandı.

Yapay zeka odaklı kripto paralar arasında öne çıkan SingularityNET (AGIX), Fetch ai (FET) ve Ocean Protocol (OCEAN), geçtiğimiz günlerde güçlerini birleştirme kararı aldı. Üç proje, Artificial Superintelligence Alliance’ı (Yapay Süper Zeka Birliği) kuracak.

Birliğe önde gelen birçok blockchain ağı ev sahipliği yapacak.

ASI Cardano ve Ethereum’da Faaliyet Gösterecek

Yeni birlik kapsamında AGIX, FET ve OCEAN birleştirilerek, ASI token piyasaya sürülecek.

Çok sayıda blockchain ağı, yeni token’ın kendi ağlarında faaliyet göstereceğini açıkladı. Bunlar arasında Cardano, Ethereum ve Hypercycle bulunuyor.

Yeni kripto para bu blockchain ağları arasında birlikte işler olacak. Ortak ekosistemin yönetimi için bir konsey kurulacak. Konseyde SingularityNET ve Fetch ai CEO’ları, ayrıca Ocean Protocol’ün kurucuları gibi isimler bulunacak.

Blockchain ağları birleştirilse de projelerin arkasında organizasyonlar, bağımsız faaliyetlerini sürdürecek.

Birleşme haberi ilgili kripto paraların fiyatını son derece olumlu etkiledi. Son 24 saatte yüzde 11,7 değer kazanan FET, 3,37 dolara yükseldi. AGIX de çok yakın bir değer artışıyla 1,42 dolara ulaştı.

OCEAN’a bakarsak, yüzde 11 değer kazanan kripto para, 1,48 dolarda seyrediyor.