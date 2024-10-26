Web3 adaptasyonunu Cardano blockchain’i üzerinde ilerleten EMURGO, Bitcoin için akıllı sözleşme işletim sistemi olarak geliştirilen BitcoinOS (BOS) ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu hamle, Cardano DeFi kullanıcılarının 1,3 trilyon dolar değerindeki Bitcoin sermayesine üçüncü parti aracıya ihtiyaç duymadan erişim sağlamasını amaçlıyor.

EMURGO ve BitcoinOS arasında gerçekleşen bu ilk teknik iş birliği, BOS’un BitSNARK doğrulama protokolü ile güvenli ve aracısız bir şekilde Bitcoin (BTC) ve bağlı varlıkların Cardano ağına transferini mümkün kılan BOS Grailköprüsünün Cardano’nun açık kaynaklı blockchain altyapısına entegre edilmesini içeriyor. Bu gelişme Cardano’yu BOS’un Bitcoin için sunduğu ölçeklenebilirlik ve programlanabilirlik özelliklerini kullanan ilk Layer-1 blockchain ağı haline geliyor. Bu sayede Cardano ağında Fluid Tokens gibi merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları aracılığıyla güvenilir BTC işlemleri kullanıcılarına sunulabilecek.

EMURGO’nun kurucusu ve CEO’su Ken Kodama konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu iş birliğinin Cardano’nun Bitcoin ekosistemine güvenli ve aracısız erişimini sağlayarak yeni çapraz zincir yeteneklerinin kapısını aralayabileceğini belirtti. Kodama, farklı blockchain ağları arasında daha açık ve bağlantılı bir Web3 ortamının DeFi ve diğer merkeziyetsiz çözümlerin benimsenmesini teşvik edeceğini vurguladı.

Bu gelişmeye rağmen ADA fiyatı düşüş trendine devam ediyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte -%3,7 ve son bir aylık zaman diliminde %16,3 oranında değer kaybeden ADA, 0,3309 dolar seviyesinde işlem görüyor.