Cardano’da Chang hard fork’unun Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Cardano’nun tarihindeki en büyük güncellemelerden birinin gerçekleşecek olması nedeniyle ADA fiyatında da yükseliş bekleniyor.

2021 yılındaki hard fork’un ardından ADA fiyatında etkileyici yükselişler yaşanmıştı. Bu nedenle yatırımcılar ADA’nın şimdi de benzer bir performans sergileyebileceğini düşünüyor.

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Chang hard fork’u, Cardano’nun Voltaire dönemine geçişine işaret ediyor ve tam anlamıyla merkezsiz bir blockchain ekosistemi oluşturma yol haritasının son aşamasını temsil ediyor. Bu hard fork ile birlikte Cardano artık aktif olarak Input Output Global (IOG) tarafından aktif olarak yönetilmeyecek. Cardano ekosistemini artık topluluk üyeleri yönetecek.

Cardano Vakfı bu hafta Chang hard fork’u için Cardanoscan ile işbirliği yaparak bir geri sayım takip sayfası başlattı.

Tarihi Yükseliş ADA İçin Potansiyel Bir Ralliyi İşaret Ediyor

Cardano, Chang hard fork için hazırlanırken ADA fiyatının da yeni bir yükseliş trendine başlayabileceği öngörülüyor.

IntoTheBlock’a göre, Cardano’nun kripto para birimi ADA, 2021 yılındaki son yükseltmesinden önce kayda değer bir artış yaşadı. Öyle ki ADA fiyatı bir ay içeriside %130 artarak 1,35 dolardan 3,10 dolara yükseldi.

Bu tarihi performans nedeniyle ADA fiyatının yaklaşan Chang hard fork’u sürecinde de benzer bir yükseliş yaşayabileceği düşünülüyor.