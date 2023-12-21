Cardano, kurulan ortaklık kapsamında Petrobras’ın 45.000’i aşkın çalışanına blockchain eğitimi verecek.

Özet:

Cardano, Brezilya merkezli Petrobras ile kurduğu ortaklık kapsamında şirketin binlerce çalışanına kripto para ve blockchain eğitimi verecek.

Eğitim programında katılımcılar sertifika alacak ve ilk 500 kişi NFT ile ödüllendirilecek. Cardano Vakfı CEO’su, bu ortaklığın blockchain eğitimi konusundaki önemine vurgu yaptı.

Cardano, Etiyopya’da blockchain tabanlı kimlik sistemi geliştiriyor, Tanzanya’da ise blockchain tabanlı hizmet erişimini arttırmayı hedefliyor.

Popüler kripto para projesi ADA’nın geliştiricisi Cardano Vakfı, Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği kapsamında Cardano Vakfı, düzenleyeceği eğitim atölyeleriyle Petrobras’ın 45.000 çalışanına blockchain eğitimi verecek.

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Cardano Vakfı şimdiye kadar metaverse’te iki eğitim atölyesi düzenledi ve bunlardan biri küresel ve Brezilya’daki düzenlemelere odaklandı.

Rio de Janeiro merkezli Petrobras’ın 45.000 çalışanı bulunuyor. 2022 yılı verilerine göre Latin Amerika’nın en büyük şirketlerinden biri olan Petrobas’ın yıllık geliri 125 milyar dolar seviyesinde. Cardano’nun eğitim programını tamamlayan çalışanlar özel bir sertifika alırken, ilk 500 katılımcıya başarılarını vurgulayan değiştirilemez token’ler (NFT’ler) verilecek.

Cardano Vakfı CEO’su Frederik Gregaard, Petrobras ile kurulan ortaklık hakkında açıklamalarda bulundu. Gregaard bu ortaklığın amacını şu sözlerle açıkladı:

Fortune 500 şirketi ve dünyanın en büyük kamu şirketlerinden biri olan Petrobras ile ortaklığımız, hem işletmelerin blockchain eğitimine olan iştahını hem de Cardano Vakfı’nın ve misyonunun büyüyen erişimini vurguluyor.

Cardano’nun Afrika’daki Girişimleri

Cardano Vakfı kısa bir süre önce Afrika’da da eğitim programlarını hayata geçirmişti. Cardano Vakfı bu kapsamda 3.500 okul, 5 milyon öğrenci ve 750.000 öğretmene ulaşması beklenen blockchain tabanlı ulusal kimlik sistemi oluşturmak için 2021 yılının Nisan ayında Etiyopya Eğitim Bakanlığı ile ortaklık kurdu.

Son olarak Input Output ve World Mobile Group’un Tanzanya’da Cardano blockchain’i aracılığıyla dijital ve finansal hizmetlere erişimi arttırmak için bir ortaklık kurduğunu duyurmuştuk.