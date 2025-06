Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, XRP topluluğu için ses getirecek yeni bir öneriyle sahneye çıktı.

Hoskinson, Cardano’nun gizlilik odaklı yan zinciri Midnight üzerinden XRP sahiplerine merkeziyetsiz finans (DeFi) olanakları sunmayı planlıyor. Bu adım, XRP’nin mevcut kullanım alanlarını genişleterek yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatları yaratabilir.

Hoskinson, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Midnight’ın XRP için özel bir DeFi altyapısı olarak kullanılabileceğini söyledi. Buna göre XRP token’ları Midnight ağına köprülenerek Cardano’nun DeFi protokollerinde staking, likidite havuzları ve yield farming gibi işlemlerle değerlendirilebilecek.

Bu modelin hayata geçmesi, hem XRP ekosistemi hem de Cardano için önemli bir entegrasyon anlamına geliyor. XRP’nin, akıllı kontrat desteği olmayan yapısından dolayı bugüne kadar erişemediği DeFi araçlarına erişim sağlanması hedefleniyor.

JUST IN: #Cardano $ADA Founder Charles Hoskinson says "I'd love for Cardano and Midnight to be the DeFi layer of the $XRP ecosystem, so they can stay and continue to be XRP, but then Ripple and XRP holders can get much better yields." pic.twitter.com/pQHDr3xICE

— Angry Crypto Show (@angrycryptoshow) June 14, 2025