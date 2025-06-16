Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, XRP topluluğu için ses getirecek yeni bir öneriyle sahneye çıktı.

Hoskinson, Cardano’nun gizlilik odaklı yan zinciri Midnight üzerinden XRP sahiplerine merkeziyetsiz finans (DeFi) olanakları sunmayı planlıyor. Bu adım, XRP’nin mevcut kullanım alanlarını genişleterek yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatları yaratabilir.

XRP ile Cardano Arasında Köprü Kurulacak

Hoskinson, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Midnight’ın XRP için özel bir DeFi altyapısı olarak kullanılabileceğini söyledi. Buna göre XRP token’ları Midnight ağına köprülenerek Cardano’nun DeFi protokollerinde staking, likidite havuzları ve yield farming gibi işlemlerle değerlendirilebilecek.

Bu modelin hayata geçmesi, hem XRP ekosistemi hem de Cardano için önemli bir entegrasyon anlamına geliyor. XRP’nin, akıllı kontrat desteği olmayan yapısından dolayı bugüne kadar erişemediği DeFi araçlarına erişim sağlanması hedefleniyor.

JUST IN: #Cardano $ADA Founder Charles Hoskinson says "I'd love for Cardano and Midnight to be the DeFi layer of the $XRP ecosystem, so they can stay and continue to be XRP, but then Ripple and XRP holders can get much better yields." pic.twitter.com/pQHDr3xICE — Angry Crypto Show (@angrycryptoshow) June 14, 2025

Midnight Nedir?

2022’de tanıtılan Midnight, Cardano’nun gizlilik odaklı yan zinciri olarak geliştirildi. 2024’te test ağı başlatılan proje, eUTXO modeliyle çalışıyor ve geliştiricilere gizli akıllı kontratlar oluşturma imkânı tanıyor. Ana zincirin bütünlüğünü bozmadan işlem yapılmasını sağlayan Midnight, şimdi DeFi uygulamaları için bir üs hâline gelmeye hazırlanıyor.

2025’in ikinci yarısında ana ağıyla çıkış yapması beklenen Midnight, XRP ile kurulacak köprü sayesinde çapraz zincir işlevselliği açısından da önemli bir rol üstlenecek.

XRP Sahiplerine Daha Yüksek Getiri İmkânı

Hoskinson, XRP yatırımcılarının Midnight üzerinden Cardano’nun DeFi altyapısına katılarak geleneksel staking çözümlerinden daha yüksek getiriler elde edebileceğini vurguladı. Bu getirilere; staking, borç verme ve likidite sağlama gibi klasik DeFi stratejileriyle ulaşılması mümkün olacak.

Bu yaklaşım, XRP’nin sadece ödeme ve havale aracı olarak değil, aynı zamanda pasif gelir üreten bir varlık olarak da yeniden konumlandırılmasına katkı sağlayabilir.

Cüzdan Desteği ve Airdrop Planları

Hoskinson, yalnızca DeFi entegrasyonuyla yetinmedi. 2025 yılı içinde düzenlenecek “Glacier Drop” isimli airdrop kampanyasında XRP adreslerinin de NIGHT ve DUST token’larından pay alacağını duyurdu. Bu kampanyada 37 milyondan fazla cüzdanın ödül alması bekleniyor.

Ayrıca Cardano’nun resmi cüzdanı Lace üzerinden XRP desteği de planlanıyor. Böylece kullanıcılar tek bir arayüzde ADA ve XRP gibi farklı zincir varlıklarını birlikte yönetebilecek.

Hoskinson, Ripple’ın yeni USD destekli stablecoin’i RLUSD’nin Cardano ağına entegre edilmesi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bu adım, her iki ağın gerçek dünya kullanım alanlarını artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sonuç: Zincirler Arası Yeni Bir Ortaklık Dönemi

Hoskinson’un önerisi, XRP ve Cardano arasında teknik bir iş birliğinden öte, iki büyük topluluğun birlikte değer üretmesini amaçlayan kapsamlı bir strateji olarak dikkat çekiyor. Midnight’ın DeFi altyapısı üzerinden XRP için sunulacak bu yeni olanaklar, kripto dünyasında zincirler arası etkileşimin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

İki güçlü ekosistemin bu denli yakınlaşması, özellikle DeFi alanında yeni fırsatlar ve kullanıcı artışı yaratabilir. Eğer planlar hayata geçerse, milyonlarca XRP yatırımcısı Cardano’nun sunduğu getiri modellerinden faydalanarak varlıklarını daha aktif değerlendirme imkânına sahip olacak.