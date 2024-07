Kripto para fenomeni BitBoy Crypto (Ben Armstrong) 3 Temmuz’da sosyal medya hesabı üzerinden Polkadot (DOT), Cardano (ADA) gibi önde gelen altcoin’lere dair görüşlerini paylaştı.

BitBoy Crypto, ADA ve DOT’un kurumlar için ölü olduğunu ve dolayısıyla bu varlıkların eninde sonunda öleceğini söyledi. BitBoy Crypto şunları kaydetti:

I want to be clear. Recently, I said $DOT & $ADA are both dead to institutions. Which ultimately will lead to their death as legitimate investments.

This DOES NOT mean they won't pump and offer returns to investors in this bull run. They will. Returns will just be mid.

— Ben Armstrong aka BitBoy Crypto (@BenArmstrongsX) July 3, 2024