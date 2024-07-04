Kripto para fenomeni BitBoy Crypto (Ben Armstrong) 3 Temmuz’da sosyal medya hesabı üzerinden Polkadot (DOT), Cardano (ADA) gibi önde gelen altcoin’lere dair görüşlerini paylaştı.

BitBoy Crypto, ADA ve DOT’un kurumlar için ölü olduğunu ve dolayısıyla bu varlıkların eninde sonunda öleceğini söyledi. BitBoy Crypto şunları kaydetti:

Açık konuşmak gerekirse geride bıraktığımız günlerde DOT ve ADA’nın kurumlar için ölü olduğunu söyledim. Bu eninde sonunda ADA ve DOT’un yatırım aracı olarak da ölümlerine yol açacaktır.

I want to be clear. Recently, I said $DOT & $ADA are both dead to institutions. Which ultimately will lead to their death as legitimate investments. This DOES NOT mean they won't pump and offer returns to investors in this bull run. They will. Returns will just be mid. — Ben Armstrong aka BitBoy Crypto (@BenArmstrongsX) July 3, 2024

BitBoy Crypto, bu açıklamasının ADA ve DOT’un tamamen çökeceği anlamına gelmediğini, boğa sezonunda bu varlıkların önemli yükselişler yaşayabileceğini söyledi. Cardano kurucusu Charles Hoskinson, BitBoy Crypto’nun açıklamalarına X hesabı üzerinden yanıt verdi. Hoskinson, BitBoy’un ifadelerinin komik olduğunu belirtti ve yönetişim mekanizmalarına sahip olan coin’leri “ölü” olarak tanımlamasının arkasındaki mantığı sordu.

I remember when the point of cryptocurrencies was to replace institutions instead of acting out a scene from deliverance. I guess I got to learn the banjo to make Ben happy. https://t.co/yLMj1qAE1T — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 3, 2024

Cardano geliştiricisi Dave de BitBoy Crypto’nun iddialarının teknik analizden uzak olduğunu söyledi. Dave, Cardano ağının kendi kendini yönetme, güçlü bir topluluk, kendi kendine egemenlik, çalışan ve kanıtlanmış bir para birimi, enerji verimliliği ve kendi kendine sürdürülebilir bir blockchain olma gibi güçlü yönlerini vurguladı.

Charkes Hoskinson espirili bir dille “Sanırım Ben’i mutlu etmem için Banço çalmayı öğrenmem gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte %3,8 oranında değer kaybeden Cardano (ADA) 0,39 dolar seviyesinde işlem görüyor. ADA haftalık bazda hala %3,3 oranında yükselişte.

ADA son bir haftalık zaman diliminde ise %13’ün üzerinde değer kaybı yaşadı.