Cardano ve Ethereum’un rekabeti, kurucularını karşı karşıya getirecek gibi gözüküyor.

Başlıca blockchain ekosistemlerinden Cardano ve Ethereum, sektördeki en büyük rekabetlerden birini yürütüyor. Hatta Cardano, Ethereum projesinden ayrılan Charles Hoskinson tarafından kuruldu.

Hem blockchain ağları hem de kurucuları arasındaki rekabet sık sık gündeme geliyor. Hoskinson, yeni gönderisine göre bu rekabeti bir üst düzeye taşımaya hazır.

Hoskinson, Buterin ile Karşılaşmaya Hazır

X (eski adıyla Twitter) üzerinde bir kullanıcı, Hoskinson ve Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin’in MMA dövüşünü izlemek için para ödeyeceğini söyledi.

Gönderiye Hoskinson’dan yanıt geldi. Hoskinson, “Bunun için epey sıkı hazırlanırdım,” diye yanıtladı.

Vitalik Buterin cephesi ise sessiz. Buterin, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İki taraf arasındaki rekabet, geliştirdikleri blockchain ağlarının sundukları hizmetlere dayanıyor. Her iki blockchain de DeFi ve akıllı sözleşme sektörünün hakimi olmak için rekabet ediyor.

Teknoloji Liderlerinin Dövüş Sevdası

En büyük rakipleriyle karşılaşmaya çıkma isteği, sadece blockchain ve kripto para alanındaki liderlere özgü değil.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ve Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg de geçtiğimiz yıl gerçekleştirmeyi planladıkları “kafes dövüşü” ile gündeme gelmişti.

Her iki taraf da karşılaşmaya çıkmayı kabul etti. Hatta İtalya Kültür Bakanlığı, maç için ülkedeki antik gladyatör arenalarından birini kullanıma sunabileceğini bile söylemişti.

Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma henüz gerçekleşmedi.