Eleştiri yağmuruna tutulan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, iddiaları yanıtladı.

Cardano’nun geliştiricisi Input Output, Haziran 2021’de World Mobile ile iş birliği yaptı. World Mobile, blockchain tabanlı bir mobil ağ projesidir.

İkili, bu iş birliğiyle özellikle Afrika’da bankacılık gibi temel hizmetlere erişim sağlayamayan gruplara blockchain tabanlı hizmetler götürmeyi hedefliyor.

İş birliğinin yol haritasının gerisinde kalması, topluluğu endişeye sürükledi. Cardano Kurucusu Charles Hoskinson, endişeleri yanıtlamada gecikmedi.

World Mobile Kendi Altyapısını Geliştiriyor

“Bu hafta sonu FUD (korku, belirsizilik, endişe) yağıyor ve kaynağı ne emin değilim,” diyen Hoskinson, eleştirenlerin Cardano’nun potansiyelinden korktuğunu öne sürdü.

Hoskinson’a göre World Mobile projesi, gelişmiş donanımlar ile çalışabilen, küresel bir protokolün inşasını gerektiriyor. “Blockchain ekosistemdeki hiçbir sistemde şu anda bu ölçekte bir projeyi yürütecek teknoloji yok,” diyen Hoskinson, ilgili çözümü World Mobile’ın geliştirdiğini açıkladı.

Cardano kurucusu, iş birliğinin son bulmadığını net bir şekilde vurguladı:

Yol haritası hiç değişmedi, ancak bu paradigma için yeni çerçeveler ve altyapılar gerekiyor. Bunların geliştirilmesi de zaman alacak.

World Mobile, Cardano’nun Parçası Değil

Charles Hoskinson, World Mobile’ın Cardano ekosistemine ait olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı olduğunu söyledi.

Hoskinson’a göre, World Mobile gibi kompleks projelerin kendi konsensüs mekanizmaları, ağ tasarımları, blockchain kuralları ve işlem yapılarını oluşturmaları gerekiyor.

Bu doğrultuda World Mobile bir partnerchain, yani ortak zincir olarak. Böylece Cardano’nun altyapısını ve güvenliğini kullanırken, kendi özel ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş faaliyet alanını geliştirebilecek. İki zincir birlikte işler olarak çalışacak.