Charles Hoskinson ve John Deaton, SBF destekçilerini topa tuttu.

Ripple yatırımcılarının avukatı John Deaton bir kez daha SBF’yi hedef aldı. John Deaton Twitter paylaşımında SBF’yi hata yapan iyi bir adam olarak göstermeye çalışanların asla başkalarının parasının sorumluluğunu almaması gerektiğini belirtti. Bu paylaşımı alıntılayan Charles Hoskinson, Sam Bankman-Fried’ın işlediği suçları bir hata olarak adlandıran ve onu iyi bir adammış gibi göstermeye çalışanları eleştirdi.

Charles Hoskinson Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sam Bankman-Fried için “Benim jenerasyonumun Barnie Madoff’u.” benzetmesi yaptı. Hoskinson ayrıca SBF’nin kurduğu dostluklar nedeniyle medyanın onu hedef almamasının “olağandışı” olduğunu belirtti.

Medya SBF’yi Hedef Almıyor

Cardano kurucusu Charles Hoskinson’a göre bir takım elit çevreler, FTX’teki çöküşten önce önce yaşananları SBF’nin suçu değilmiş gibi göstermek istiyor. Hoskinson bu yorumu, Amerikalı yazar ve finans gazetecisi Michael Lewis tarafından kaleme alınan SBF’nin otobiyografisini inceledikten sonra yaptı.

Charles Hoskinson, The New York Times da dahil olmak üzere bir grup insanın Sam Bankman-Fried’ı toplumun gözünde aklamak istediğini düşünüyor. Bu isimlerden biri de SBF hakkında bir otobiyografi kaleme alan Micheal Lewis. Charles Hoskinson, Lewis’in bu eserini “özür turu” ve “çöp” olarak adlandırıyor.

Michael Lewis’in kitabına baktığımızda elit çevrelerde SBF’nin bir şekilde kamuoyu tarafından aklanmasını isteyen bir grup umutsuz insan var gibi görünüyor. New York Times’ın komik haberleri ve şimdi de temelde “özür turu” olarak adlandırabileceğimiz kitapta bunu gördük.

Sam Bankman-Fried Kitabı

Ünlü ABD’li yazar Michael Lewis tarafından kaleme alınan ve SBF’nin hayatını anlatan “Sonsuzluğa Yolculuk: Yeni Bir Kodamanın Yükselişi ve Düşüşü” adlı kitap 3 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı. Bu tarihte aynı zamanda Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına başlandı. Michael Lewis, kitapta Sam Bankman-Fried’ı “insanlığı yok olmaktan kurtarmak gibi saf niyetlerle kripto para sektörüne giren ve işler kontrolden çıktıktan sonra hatalar yapan biri” olarak tasvir ediyor.

Michael Lewis bu kitabın SBF’nin kaderini belirleyecek jüri üyeleri için bir açık mektup olduğunu ve ne federal savcıların ne de savunma tarafının anlatmak istemeyeceği hikayelerin yer aldığını belirtiyor. Michael Lewis ayrıca SBF’nin toplum tarafından yanlış anlaşıldığını, bu kitabın tüm dünyaya gerçek SBF’yi tanıtacağını belirtiyor.

Ripple yatırımcılarının avukatı John Deaton, SBF’yi hata yapan iyi bir adam olarak gören insanların asla başkalarının parasından sorumluluğunu almaması gerektiğini belirtiyor.