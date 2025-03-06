Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, bu Cuma günü Beyaz Saray’da gerçekleşecek Kripto Zirvesi’ne katılmıyor.

Öte yandan Cardano’yu temsilen hiç kimse bu etkinliğe davet edilmedi ve daha önce de Trump yönetimiyle herhangi bir görüşme yapılmadı.

Bu açıklamalar, Donald Trump’ın Cardano’nun arkasındaki 35.6 milyar dolarlık ADA token’ının ABD Kripto Rezervi planının bir parçası olacağını duyurmasının ardından ortaya çıkan spekülasyonları çürütüyor.

Dün, Unchained Crypto adlı bir medya kuruluşu, doğrulanmamış bir haber yayımlayarak Beyaz Saray’daki isimsiz bir kaynağın şu ifadelerini aktardığını iddia etti:

“Cardano ekibi, şehirde kendi anlatılarını yaymaya çalışıyor. Ancak herhangi bir politika belirleme sürecine dahil değiller ve Cuma günkü zirveye davet edilmediler.”

İddialar henüz kesinleşmese de Hoskinson dün X (eski Twitter) platformunda yaptığı canlı yayında, Beyaz Saray zirvesine gerçekten de davet edilmediğini doğruladı.

Beyaz Saray Zirvesine Davet Edilmedi, MAGA Yemeğinde de Yoktu

Hoskinson, yalnızca Beyaz Saray zirvesinden dışlanmakla kalmadı. Şubat ayı başlarında, X platformunda bir “VIP akşam yemeği” planladığını açıklamıştı. Ancak bu yemeğin tarihi 22 Şubat’tan 1 Mart’a ertelendi.

Tarih değişikliği, Trump’ın kripto yanlısı politikalarını destekleyen MAGA Inc. adlı siyasi komitenin düzenlediği bağış yemeği ile aynı zamana denk geldi. Bu nedenle kripto topluluğundaki birçok kişi, Hoskinson’ın yemeğe katılacağını düşündü.

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Ancak Hoskinson, etkinliğe günler kala, ETH Denver etkinliğini kaçıracağını ve “Florida’daki bir iş için” gideceğini duyurdu. Açıklama, birçok kişiyi onun Trump’ın MAGA Inc. yemeğine katılacağına inandırdı.

Fakat gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Zira Hoskinson hiçbir zaman MAGA yemeğine davet edilmedi. Bunun yerine, ETH Denver’da bir yan etkinlikte görüntülendi, bu da Florida spekülasyonlarını boşa çıkardı.