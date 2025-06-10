Cardano, Bitcoin kullanıcılarına yönelik ilk merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Cardinal’i resmi olarak duyurdu. Açıklama, 9 Haziran’da Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson tarafından X platformunda yapıldı.

Input Output tarafından geliştirilen Cardinal, Bitcoin sahiplerine borç verme, staking ve borç alma gibi DeFi hizmetlerini merkezi saklayıcı ya da köprü sistemlerine ihtiyaç duymadan sunmayı hedefliyor.

Sistem, Bitcoin’in harcanmamış işlem çıktıları (UTXO) üzerinden çalışıyor. UTXO’lar, geçmiş işlemlerden kalan ve sahipliği temsil eden Bitcoin parçaları olarak biliniyor. Cardinal protokolü, bu parçaları bire bir oranda Bitcoin’e sabitlenmiş sarılmış token’lara dönüştürüyor. Kullanıcılar, bu token’ları istedikleri zaman güvenli ve sahteciliğe karşı dirençli bir sistemle orijinal Bitcoin’lerine çevirebiliyor.

Welcome to the first Bitcoin DeFi protocol developed for Cardano https://t.co/CoYvrYnIfI — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 9, 2025

Geleneksel Sistemlere Son

Cardinal’in en dikkat çekici yönü, güvene dayalı olmayan yapısıyla öne çıkması. Geleneksel sistemlerde merkezi bir saklayıcıya ihtiyaç duyulurken, Cardinal işlemleri çoklu imza teknolojisi MuSig2 ile gerçekleştiriyor. Bu yapı sayesinde yalnızca bir katılımcının dürüst olması bile ağ güvenliğini korumaya yetiyor.

Bir diğer önemli özellik, kullanıcı varlıklarının izinsiz şekilde yeniden kullanılması anlamına gelen rehypothecation uygulamasının sistemde yer almaması. Cardinal, varlıkların kontrolünü tamamen kullanıcıya bırakırken, orijinal Bitcoin’in korunmasını da sağlıyor.

Protokolde ayrıca, zincir dışı çalışan ve karmaşık işlemleri mümkün kılan BitVMX teknolojisi kullanılıyor. Cardano akıllı kontratları ile Bitcoin’in yerel komut sistemi birleşerek, iki ağ arasında güvenli ve pratik varlık transferlerinin önünü açıyor.

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Önemli Bir Dönüm Noktası

Cardinal, Bitcoin 2025 Konferansı kapsamında gerçekleştirilen canlı bir demo ile tanıtıldı. IO ekibi, BitVMX aracılığıyla köprüye ihtiyaç duymadan bir BTC–Cardano transferi gerçekleştirdi. Bu gelişme, Cardano’nun Bitcoin tabanlı uygulamalar için güçlü bir altyapı sunma hedefinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Öte yandan, Cardano’nun DeFi ekosistemindeki toplam kilitli varlık miktarında son dönemde düşüş yaşandı. DefiLlama verilerine göre, mayısta 415 milyon dolar seviyesindeyken, 10 Haziran itibarıyla 334 milyon dolara geriledi. Geliştirici ekip, Cardinal’in Bitcoin sahiplerine daha fazla kullanım alanı sunarak yeni likidite çekmesini ve bu düşüşü tersine çevirmesini bekliyor.