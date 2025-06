Cardano, Bitcoin kullanıcılarına yönelik ilk merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Cardinal’i resmi olarak duyurdu. Açıklama, 9 Haziran’da Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson tarafından X platformunda yapıldı.

Input Output tarafından geliştirilen Cardinal, Bitcoin sahiplerine borç verme, staking ve borç alma gibi DeFi hizmetlerini merkezi saklayıcı ya da köprü sistemlerine ihtiyaç duymadan sunmayı hedefliyor.

Sistem, Bitcoin’in harcanmamış işlem çıktıları (UTXO) üzerinden çalışıyor. UTXO’lar, geçmiş işlemlerden kalan ve sahipliği temsil eden Bitcoin parçaları olarak biliniyor. Cardinal protokolü, bu parçaları bire bir oranda Bitcoin’e sabitlenmiş sarılmış token’lara dönüştürüyor. Kullanıcılar, bu token’ları istedikleri zaman güvenli ve sahteciliğe karşı dirençli bir sistemle orijinal Bitcoin’lerine çevirebiliyor.

Welcome to the first Bitcoin DeFi protocol developed for Cardano https://t.co/CoYvrYnIfI

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 9, 2025