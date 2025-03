ADA fiyatı mevcut durumda kritik bir destek seviyesini test ediyor ve önümüzdeki günlerdeki hareketi, orta vadeli yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Cardano’nun 200 günlük hareketli ortalaması (200DMA), son haftalarda güçlü bir destek sağladı. Ancak piyasalardaki kötüleşen koşullar göz önüne alındığında, aşağı yönlü sert bir kırılma ihtimali giderek artıyor.

Haberin yazıldığı sırada 0,7253 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gören Cardano, şu anda 200DMA seviyesinde dalgalanıyor. Son haftalarda burası ADA için güçlü bir destek noktası olmuştu.

Ancak finans piyasalarında, önemli seviyeler üçüncü kez test edildiğinde genellikle kırılır. Eğer Cardano 200DMA’nın altına düşerse ve Şubat ayındaki dip seviyelerini de geçerse, bu durum orta vadeli bir düşüş trendinin başlangıcını işaret edebilir.

Genel finans piyasalarında risk iştahı son haftalarda ciddi şekilde azaldı. ABD borsaları düşüş yaşarken, yatırımcılar ABD’de artan resesyon riskini fiyatlamaya başladı.

