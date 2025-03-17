ADA fiyatı mevcut durumda kritik bir destek seviyesini test ediyor ve önümüzdeki günlerdeki hareketi, orta vadeli yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Cardano’nun 200 günlük hareketli ortalaması (200DMA), son haftalarda güçlü bir destek sağladı. Ancak piyasalardaki kötüleşen koşullar göz önüne alındığında, aşağı yönlü sert bir kırılma ihtimali giderek artıyor.

Haberin yazıldığı sırada 0,7253 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gören Cardano, şu anda 200DMA seviyesinde dalgalanıyor. Son haftalarda burası ADA için güçlü bir destek noktası olmuştu.

Ancak finans piyasalarında, önemli seviyeler üçüncü kez test edildiğinde genellikle kırılır. Eğer Cardano 200DMA’nın altına düşerse ve Şubat ayındaki dip seviyelerini de geçerse, bu durum orta vadeli bir düşüş trendinin başlangıcını işaret edebilir.

Cardano Fiyatı Düşebilir

Genel finans piyasalarında risk iştahı son haftalarda ciddi şekilde azaldı. ABD borsaları düşüş yaşarken, yatırımcılar ABD’de artan resesyon riskini fiyatlamaya başladı.

On top of this, @DOGE and Trump are attempting to cut TONS of government jobs. These are the same jobs that have accounted for much of the recent job "growth" in the US. Government jobs have risen by 2 million over the last 4.5 years. Cutting these jobs will spur a recession. pic.twitter.com/B26mqlNrju — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 13, 2025

Trump yönetimi, ABD ekonomisinin yavaşlamasına göz yummaya istekli görünüyor. Ancak bunu, kendi ifadeleriyle “gerekli” ekonomik politikaları hayata geçirmek için yapıyorlar. ABD ekonomisinin önümüzdeki haftalar ve aylarda daha da zayıflama ihtimali göz önüne alındığında, Cardano gibi büyük kripto paralar için de zorlu bir süreç yaşanabilir.

The U.S. government’s digital asset stockpile is 98% #Bitcoin. The rest? Just noise. pic.twitter.com/fLLI9scl7g — TFTC (@TFTC21) January 24, 2025

Öte yandan Mart ayının başlarında, Başkan Trump’ın Cardano’yu ülkenin stratejik rezervine dahil edeceğini duyurması, ADA fiyatına büyük bir ivme kazandırmıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. ABD hükümeti, Bitcoin dışında hiçbir kripto parayı rezervine almadı ve Cardano listeye bile giremedi.

JUST IN: #Cardano $ADA Founder Charles Hoskinson says "here are the facts: many of my people know people on the (White House) side. We did not get an invitation. I'm going to assume I have not been invited to the White House. I don't imagine much policy work will be done." 🇺🇸 pic.twitter.com/EVEZNltQ2y — Angry Crypto Show (@angrycryptoshow) March 6, 2025

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, Cardano fiyatında daha fazla düşüş ihtimali oldukça güçlü görünüyor.