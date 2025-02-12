Kripto para piyasasında yatırımcı ilgisi sürekli değişiyor. Santiment’in verileri, sosyal medyada Cardano’ya yönelik ilginin Ethereum ve Dogecoin’i geride bıraktığını gösteriyor.

En çok konuşulan kripto para Bitcoin olsa da Cardano da büyük bir çıkış yakalayarak en çok tartışılan katman-1 projeleri arasına dahil oldu.

📊 In terms of cryptocurrency discussions on X, Reddit, Telegram, 4Chan, Bitcointalk, and Farcaster, Bitcoin (in teal) is leading the way as usual. Cardano (in pink) is seeing a massive rise compared to usual, while Ethereum (red) and Dogecoin (orange) are nearly non-existent. pic.twitter.com/9axQya2cFC — Santiment (@santimentfeed) February 11, 2025

Cardano’ya Yönelik Sosyal Medya İlgisi Artıyor

Kripto para analitik platformu Santiment’in 3.800’den fazla kripto para birimi üzerinde yaptığı analizler, Cardano’nun son dönemde Ethereum ve Dogecoin’e kıyasla daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor.

Santiment, yatırımcıların ilgisinin Bitcoin ve Cardano gibi katman-1 projelerine kaydığını, Cardano’nun sosyal medyadaki katman-1 tartışmalarının %44,2’sini oluşturduğunu ve Dogecoin gibi memecoin’lere ilginin azaldığını belirtti.

Santiment’e göre ilginin memecoin’lerden katman-1 projelerine kaymasıyla piyasanın sürdürülebilir ve istikrarlı bir döneme girdiğini gösteriyor. Santiment raporunda yatırımcıların yüksek ve hızlı kazanç peşinde koşarken uzun vadeli büyüme potansiyelini göz ardı etmemeleri gerektiğine vurgu yapılıyor.

Santiment, sosyal medyada Cardano’ya yönelik artan ilginin, ekosistemin güvenlik, yenilik ve gerçek dünya kullanımına verdiği önemin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Cardano Fiyatı Yükselirken Ethereum ve Dogecoin Geri Planda Kaldı

Santiment’in verilerine göre, Cardano’nun piyasa değeri son dönemde yüzde 11 oranında toparlandı. Yatırımcı ilgisi, piyasanın genel durgunluğuna rağmen ADA fiyatının yukarı yönlü hareketini sürdürmesini sağladı.

Kasım 2023’ten bu yana en az 1 milyon ADA tutan cüzdanlar düzenli olarak birikim yapıyor.

Son 15 ayda bu cüzdanlar 1,41 milyar ADA ekledi ve toplam arzın yüzde 2,35’ini elinde tutmaya başladı.

ADA fiyatı, büyük yatırımcıların alımlarına paralel olarak yüzde 107 arttı.

Öte yandan, Ethereum’un piyasa değeri son yedi haftada yüzde 36 düştü. Ethereum’un dolaşımdaki arzının kârda olan kısmı iki ay önce yüzde 97,5 iken, bugün yüzde 65,5’e geriledi.

Dogecoin cephesinde ise durum daha da çarpıcı. DOGE balinalarının büyük işlemleri son haftalarda keskin bir düşüş yaşadı:

100 bin dolar ve üzerindeki haftalık DOGE işlemleri 20,2 binden 6,2 bine düştü ve 1 milyon dolar ve üzerindeki DOGE işlemleri 3.490’dan 850’ye geriledi.

Bu veriler, Dogecoin’in Kasım ayında yaşadığı spekülatif fiyat rallisinin ardından yatırımcı ilgisinin hızla azaldığını gösteriyor.

Ethereum’da Tarihi Hareketlilik

Ethereum’un fiyatı düşse de, Santiment verileri 8-9 Şubat arasında yaklaşık 224.410 ETH’nin borsalardan çekildiğini ortaya koydu. Bu, son 23 ay içinde borsalardan çıkan en yüksek ETH miktarı oldu.

Borsalardan çekilen ETH miktarının artması, yatırımcıların uzun vadede varlığa güven duyduğunu gösteriyor. Borsalardaki satılabilir ETH arzının azalması, büyük satış dalgalarının önüne geçebilir.

Analiz şirketi, Ethereum’daki düşüşe rağmen yatırımcı duyarlılığının aşırı negatif olduğunu ve piyasada sürpriz bir toparlanma yaşanabileceğini belirtti.

Kripto Piyasasında Dengeler Değişiyor mu?

Cardano’nun sosyal medyada gördüğü yoğun ilgi ve balina hareketleri, yatırımcıların daha uzun vadeli, sağlam projelere yönelmeye başladığını gösteriyor.

Ethereum ve Dogecoin gerilerken, Cardano’nun piyasa konumunu güçlendirmesi ve artan yatırımcı ilgisinin fiyata olumlu yansıması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.