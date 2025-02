Kripto para piyasasında yatırımcı ilgisi sürekli değişiyor. Santiment’in verileri, sosyal medyada Cardano’ya yönelik ilginin Ethereum ve Dogecoin’i geride bıraktığını gösteriyor.

En çok konuşulan kripto para Bitcoin olsa da Cardano da büyük bir çıkış yakalayarak en çok tartışılan katman-1 projeleri arasına dahil oldu.

📊 In terms of cryptocurrency discussions on X, Reddit, Telegram, 4Chan, Bitcointalk, and Farcaster, Bitcoin (in teal) is leading the way as usual. Cardano (in pink) is seeing a massive rise compared to usual, while Ethereum (red) and Dogecoin (orange) are nearly non-existent. pic.twitter.com/9axQya2cFC

— Santiment (@santimentfeed) February 11, 2025