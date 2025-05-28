ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Grayscale’in spot Cardano (ADA) ETF başvurusuna ilişkin ilk kararını vermesi için tanınan süre 29 Mayıs’ta doluyor.

Dolayısıyla kripto para yatırımcıları da bu tarihe odaklanmış durumda.

Kripto varlık yönetim devi Grayscale, Şubat ayında ABD’de spot ADA ETF’si başvurusu yapmıştı. SEC’in 240 günlük değerlendirme süresi olsa da düzenleyici kurum kararını erteleme hakkını saklı tutuyor. Başvuru 24 Şubat’ta resmi olarak gündeme alındığı için, nihai kararın en geç 22 Ekim’de verilmesi bekleniyor.

Spot ADA ETF’sinin onaylanması halinde, yatırımcılar Cardano’ya doğrudan erişim sağlayabilecek. Bu gelişme, ADA fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Çünkü spot ETF’ler, yatırımcıların geleneksel borsa hesapları aracılığıyla kripto varlıkları dolaylı yoldan edinmesini kolaylaştırıyor.

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Beklentiler Yükseliyor

Polymarket verilerine göre, 2025 yılı sona ermeden bir ADA ETF’sinin onaylanma ihtimali kısa süre önce yüzde 37’ye kadar gerilemişti. Ancak son günlerdeki iyimser hava ile bu oran yüzde 70’e yükseldi.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas da iyimser beklentilere katkı sağladı. Yaklaşık bir ay önce, ADA ETF’sinin 2025 yılı içinde piyasaya sürülme olasılığını yüzde 75 olarak değerlendiren Balchunas, yaz aylarında birçok spot ETF başvurusuna toplu onay verilebileceğini belirtti.

Yatırımcılar Neyi Bekliyor?

29 Mayıs tarihi ADA yatırımcıları için kısa vadede belirleyici olabilir. İlk karar her ne kadar kesin olmasa da olumlu bir sinyal fiyat üzerinde hızlı bir etki yaratabilir. Nihai kararın sonbaharda açıklanması bekleniyor ancak piyasadaki beklenti ve duyarlılık, fiyat hareketlerini erkenden tetikleyebilir.