Cardano ekosistemi, Messari’ye göre 2023’ün son çeyreğinde birçok alanda, özellikle de DeFi alanında ciddi bir büyüme kaydetti.

Messari’nin yeni raporu, Cardano’nun geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gösterdiği performansa ışık tuttu. Cardano, birçok göstergeye göre önemli ölçüde büyüdü.

Rapora göre, Cardano’ya kilitli toplam değer (TVL) son çeyrekte yüzde 166, yıl genelindeyse yüzde 693 yükseldi. Cardano, DefiLlama’nın TVL sıralamasında 34’ten 14’e çıktı.

Cardano’nun DeFi ekosistemi hızla büyüyor. Ekosistemdeki 33 protokole kilitli varlıkların değeri 330 milyon doları aşıyor.

Raporda Cardano’daki bazı gelişmelere de dikkat çekiliyor. Bunlardan biri olan ölçeklenme protokolü ailesi Hydra, ağ güvenliğini tehlikeye atmadan ölçeklenebilirlik ve yüksek çıktı elde etme imkanı sundu. Lightning Network’e benzer çalışan Hydra, işlemleri seçili katılımcılar arasında zincir dışında gerçekleştiren mini bir defter olarak faaliyet gösteriyor.

SanchoNet ve Mithril gibi temel altyapı projeleri de önemli geliştirme ve test aşamalarından geçti. Bu projelerin çalışmaları, blockchain ekosistemindeki gelecek inovasyon ve ölçeklenme çalışmaları için zemin hazırlayacak.

ADA En Hızlı Yükselenler Arasında

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 127,2 değer kazanan ADA, 2023’ün en hızlı değerlenen varlıkları arasında.

Cardano, ortalama günlük işlem sayısı ve günlük aktif adres gibi konularda da büyüme gösterdi. Kullanıcıların aktif olduğunu yansıtan bu duruma ek olarak, işlemlerin aktif adreslere oranı göstergesi de yükseliş kaydetti.

Son 24 saatte 0,61 dolara kadar yükselen altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,59 dolardan işlem görüyor.