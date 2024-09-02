Cardano’nun yönetişim modelini dönüştürecek bu güncelleme, ADA sahiplerine projenin geleceğini etkileyecek kararlarda söz hakkı verecek.

Ethereum Kurucu Ortağı Charles Hoskinson tarafından geliştirilen layer 1 (katman 1) blockchain ağı Cardano, uzun süredir beklenen Chang hard fork’u gerçekleştirdi. Böylece blockchain’in Voltaire dönemi (yol haritasındaki son dönem) de başladı.

2 Eylül’ün ilk saatlerinde 10764778’inci blokta aktive edilen güncelleme, Cardano’nun yönetişimini tamamen değiştirecek. ADA sahipleri artık yönetişim teklifi verebilecek ve bu tekliflerde oy kullanabilecek.

Cardano ekosisteminin yönetişiminden sorumlu, kâr amacı gütmeyen kuruluş Cardano Vakfı, gelişmeyi X üzerinden şöyle duyurdu:

Bugün gerçekleştirilen Chang hard fork, Cardano blockchain’i, ekosistemi ve topluluğu için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Hard fork, tamamen kendi kendini yöneten ve merkeziyetsiz bir ağ hedefinin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak. Merkeziyetsiz yönetişimde yeni dönem olan Voltaire’e hoşgeldiniz.

Merkeziyetsiz Yönetişim

Cardano Docs’ta da belirtildiği üzere Chang, 1694 sayılı blockchain iyileştirme teklifini içeriyor. Bu teklif ADA sahiplerine oy verme veya bu oy hakkını güvenilir delegelere aktarma olanağı sunacak.

Chang iki aşamada uygulanacak. Güncellemeden sonraki ilk 90 günü kapsayan ilk aşamada getirilen yönetişim özellikleri geçici bir komite tarafından denetlenecek.

İlk aşama biter bitmez başlayacak ikinci aşamada ise yönetişim tamamen Cardano topluluğuna bırakılacak.

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ADA fiyatı güncellemeye beklenen tepkiyi vermedi. Son 24 saatte yüzde 3,1 düşen ADA, haber yayın saati itibarıyla 0,329 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in haftalık değer kaybı yüzde 12’yi geçiyor.